Lichtblick! Gladbach-Star wieder zurück auf großer Bühne

Es scheint, als hätte sich Borussia Mönchengladbach wieder berappelt. Nach einem katastrophalen Saisonstart und dem letzten Tabellenplatz, konnte Gladbach zuletzt wieder ein Erfolg im DFB-Pokal und den Befreiungsschlag in der Bundesliga feiern.

Wer bei diesem Umschwung aber nicht wirklich mithelfen konnte, war Neuzugang Gio Reyna. Er sollte bei Gladbach wieder groß aufspielen, doch zuletzt wurde er immer wieder von Verletzungen gebremst. Doch jetzt kehrt wieder ein Lichtblick zurück.

Reyna mit Startschwierigkeiten in Gladbach

Reyna und Verletzungen – ein nie endendes Thema. Sein Talent war bei Borussia Dortmund bereits jedem bekannt. Doch lange Ausfälle stoppten ihn immer wieder vor einer großen Karriere. Borussia Mönchengladbach schlug dann für eine geringe Summe in diesem Sommer bei Reyna zu (hier mehr dazu). Der 22-Jährige sollte bei den Fohlen wieder auf Spur kommen – doch bisher ist es nur eine bloße Vorstellung.

Am dritten Spieltag gegen Werder Bremen stand Reyna erstmals für Gladbach in der Startaufstellung Doch schnell wurde der US-Amerikaner von einer Oberschenkelverletzung wieder ausgebremst. Die letzten drei Bundesligaspiele stand Reyna dann wieder im Kader und kam jedes Mal als Joker rein – mehr lässt der Fitnesszustand wohl noch nicht zu. Richtig angekommen ist er in Gladbach noch nicht, dennoch meldet sich nun USA-Coach Maurizio Pochettino bei ihm – ein Lichtblick.

Reyna wieder im USA-Team

Denn Reyna ist erstmals wieder für die Nationalmannschaft nominiert. Seine letzte Nominierung für die Nationalmannschaft war im März, dann folgten mehrere Nicht-Berufungen. Es ist kein Geheimnis wie wichtig ihm die Nationalmannschaft ist – schließlich ist Reynas großes Ziel die Heim-WM 2026.

Die Nominierung wird Reyna wieder eine Menge Selbstvertrauen schenken. Ob er dieses dann auch in gute Leistungen für Gladbach ummünzen kann? Eines ist sicher: Ein 100-prozentiger Reyna wäre für die Fohlen ein unfassbarer Gewinn.