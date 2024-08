Gladbach – Leverkusen: VAR sorgt beim Auftakt für Mega-Zoff – jetzt herrscht Gewissheit

Das Warten ist vorbei, die Bundesliga ist zurück! Am Freitag (23. August) hat das Spiel Gladbach – Leverkusen die neue Saison eröffnet. Der 3:2-Last-Minute-Sieg des amtierenden Meisters sorgte für eine Menge Aufsehen – im Mittelpunkt stand einmal mehr der Videobeweis und Schiedsrichter Robert Schröder.

Gleich mehrere Entscheidungen wurden heiß diskutiert – unter anderem die Elfmeterentscheidung in der letzten Minute. Für Sat.1, die das Spiel Gladbach – Leverkusen, im Free-TV übertragen haben, wurde die Auftaktpartie trotz der strittigen Szenen nicht zum ganz großen Erfolg.

Gladbach – Leverkusen: TV-Quoten eher durchwachsen

Erstmals seit zwölf Jahren war der FC Bayern München nicht bei dem ersten Spiel der Saison mit von der Partie – das machte sich auch bei den TV-Quoten bemerkbar. Im Schnitt verfolgten 3,55 Millionen Zuschauer bei Sat.1 die Übertragung der Partie. In der zweiten Halbzeit erzielte die auch von DAZN gezeigte Partie mit 3,74 Millionen Zuschauenden den Höchstwert des Tages.

Mit dem Rekordmeister hatte die Einschaltquote in den vergangenen Jahren noch höher gelegen: Im vergangenen Jahr hatten bis zu 5,86 Millionen Fans die Partie zwischen den Bayern und Werder Bremen ebenfalls bei Sat.1 verfolgt, 2022 wurde bei der Begegnung zwischen Bayern und Eintracht Frankfurt sogar die Marke von sechs Millionen geknackt.

Das Spiel zwischen den beiden NRW-Klubs zog die Fußballfans also nicht unbedingt vor den Fernseher – und das, obwohl das Spiel eine ganze Menge zu bieten hatte. Fünf Tore, viele strittige Szenen und eine unglaubliche Kulisse im Borussia-Park.

Große VAR-Diskussionen

Nach dem Spiel wurde vor allem über eine Szene gesprochen: die Elfmeterentscheidung für Leverkusen in der 100. Minute. B04-Stürmer Amine Adli kommt nach einem Zweikampf mit Gladbach-Verteidiger Ko Itakura zu Boden, das Spiel läuft zunächst weiter. Doch dann wird Schiedsrichter Schröder an den Monitor gebeten. Der Unparteiische guckt sich die Szene minutenlang an und fällt letztlich die Entscheidung pro Elfmeter.

Top-Star Florian Wirtz läuft an, scheitert zunächst an Jonas Omlin und bringt den Ball im zweiten Versuch dann im Kasten unter. Somit hat er das Spiel Gladbach – Leverkusen für sein Team entschieden, während bei den Fohlen der Frust überwog.