Verletzungsschock vor Gladbach – Köln! Derby ohne Shootingstar?

Beide Fanlager haben lange auf diesen Moment gewartet: das Rheinderby. Ein Jahr musste es aufgrund des Abstiegs des 1. FC Köln in der Saison 2023/24 aussetzen – doch am kommenden Samstag ist es endlich wieder so weit (18.30 Uhr).

Es könnte kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Beide Mannschaften haben aktuell einen kleinen Ergebnis-Lauf, sodass ein spannendes Duell zu erwarten ist. Doch nun der Schock: Der größte Shootingstar des 1. FC Köln droht, auszufallen.

Gladbach gegen Köln ohne IHN?

Vier Tore in neun Bundesligaspielen – und das mit gerade einmal 19 Jahren. Said El Mala ist aktuell der Shootingstar des deutschen Fußballs. Mit einem Tor und einer Vorlage zuletzt gegen den Hamburger SV zeigte er einmal mehr seine herausragende Form. Doch jetzt stellt sich die Frage: Wird das Derby gegen Gladbach ohne El Mala stattfinden?

Bilder, die aktuell im Netz kursieren, sorgen für große Sorge bei den Köln-Fans. Humpelnd und mit einem dicken Eisbeutel am Sprunggelenk musste El Mala den Platz verlassen. Bislang gibt es vom Verein noch keine offizielle Diagnose. Aufgrund der kurzen Zeit bis Samstag steht sein Einsatz jedoch auf der Kippe.

El Mala heiß begehrt

Ein Ausfall des Sturmtalents würde für den Aufsteiger Köln ein herber Verlust sein. Schließlich ist El Mala der Topscorer der Mannschaft. Gladbach hingegen würde davon auf jeden Fall profitieren – der Jungstar gilt als Schlüsselspieler im Kölner Angriff. In dieser Saison hat er sich einen großen Namen gemacht: Laut der „BILD“ sind neben Dortmund und den Bayern auch europäische Topklubs wie Inter Mailand und PSG an ihm interessiert.

Noch bleibt allerdings Geduld gefragt. Es könnte sich auch um eine leichtere Blessur handeln, die bis Samstag abgeschwollen sein wird. Ebenso kann aber auch eine schwere Verletzung bis jetzt nicht ausgeschlossen werden. Für beide Fanlager heißt es: Zittern bis zur finalen Entscheidung.