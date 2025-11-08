Fans trauen ihren Augen nicht! Gladbach – Köln wird zum irren Derby

Es ist eines der großen Derbys der Bundesliga. Ein Jahr mussten die Fans allerdings darauf warten. Doch am Samstagabend war es endlich wieder so weit: Das Derby Gladbach – Köln stand an.

Das Rheinderby hätte wohl kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Beide Teams waren vor Anpfiff bereits gut in Form. Köln kam aus einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den HSV, während Gladbach gegen St. Pauli (4:0) seinen ersten Bundesligasieg feiern konnte

Gladbach – Köln: VAR ruft Aytekin

Die Stimmung im Borussia-Park war grandios – und zwar dank beider Fanlager. Beim Derby zwischen Gladbach und Köln lassen sich die Fans, was die Atmosphäre angeht, nichts vormachen. Und die gute Stimmung wurde direkt auf das Spiel übertragen. Die erste Hälfte brachte viel Tempo, intensive Zweikämpfe und auch Torgefahr mit sich.

Der Höhepunkt fand in der Nachspielzeit der ersten Hälfte statt. Plötzlich wird Gladbach-Star Franck Honorat im Strafraum von Kristoffer Lund zu Fall gebracht. Doch Aytekin lässt zunächst weiterlaufen. Allerdings nur kurz – der VAR meldet sich. Aytekin schaut sich die Bilder an und zeigt daraufhin auf den Punkt. Der Mann mit dem größten Selbstvertrauen zurzeit bei den Fohlen geht an den Punkt: Haris Tabakovic.

Nach Elfmeter-Fehlschuss folgt das Tor

Alles war angerichtet für den Führungstreffer der Fohlen. Doch Tabakovic verschießt! Die Borussia-Fans im Stadion verstummen. Die Köln-Anhänger übernehmen daraufhin für kurze Zeit die Stimmungshoheit im Borussia-Park – allerdings nur für 59 Sekunden. Denn durch Schwäbes Elfmeter-Parade gab es Eckball für die Fohlen. Dieser wurde zunächst von der Kölner Abwehr entschärft.

Doch im zweiten Anlauf landete der Ball bei Philipp Sander, der das Netz zappeln ließ. Die Fans im Stadion trauen ihren Augen nicht! Erst ein verschossener Elfmeter und nicht einmal eine Minute später liegt der Ball doch im Netz.

Doch das war es noch nicht! In der 60. Minute wird Aytekin wieder zum VAR gerufen – und wieder wegen Lund. Diesmal aufgrund eines Handspiels des Köln-Spieler. Nicht Tabakovic tritt diesmal an, sondern Kevin Diks – und dieser verwandelt.

Tabakovic fand letztendlich dennoch seinen Treffer in der 64. Minute. Den Anschluss zum 3:1 Endergebnis fand der 1. FC Köln nur in der 92. Minute, auch per Elfmeter (!), durch Luca Waldschmidt. Irre Szenen im Derby, doch Gladbach – Köln schreibt seine eigenen Gesetze.