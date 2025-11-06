Kurzfristige Änderung vor Gladbach – Köln: DFB muss umplanen

Ein Jahr lang mussten die Fans von Köln und Gladbach auf ihr heiß geliebtes Rheinderby verzichten. Durch den Abstieg des 1. FC Köln in der Saison 2022/23 fiel das Derby im vergangenen Jahr aus. Doch am kommenden Samstag (18.30 Uhr) ist es endlich wieder so weit: Gladbach und Köln treffen erneut aufeinander.

Besonders spannend wird das Duell aufgrund der aktuellen Form der beiden Teams. Die Kölner spielen als Aufsteiger eine überraschend starke Saison. Mit Platz sieben in der Tabelle und einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen den Hamburger SV am letzten Spieltag Reisen sie voller Selbstvertrauen an. Nach einem katastrophalen Saisonstart hat Gladbach mittlerweile ebenfalls die Kurve bekommen. Eigentlich war alles angerichtet für ein packendes Derby – doch nun grätscht der DFB mit einer überraschenden Änderung dazwischen.

Gladbach – Köln: Beide Teams in guter Verfassung

Das Team von Lukas Kwasniok hat einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt. Nach 10 Spieltagen rangiert der 1. FC Köln auf einem europäischen Tabellenplatz – ein Erfolg, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte. Und plötzlich gehen die Kölner als Aufsteiger sogar als Favorit ins Derby.

Borussia Mönchengladbach, die zu Beginn der Saison fast gar nicht funktioniert haben, scheinen jetzt langsam ebenfahrt in Fahrt zu kommen. Die letzten zwei Spiele könnten einen Wendepunkt markieren: Zuerst das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (2:1), gefolgt von einem überzeugenden 4:0-Erfolg in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli. Beide Teams werden also mit viel Selbstvertrauen ins Rheinderby gehen – ein hitziges Duell ist vorprogrammiert. Im Fokus steht daher auch der Schiedsrichter – doch der DFB musste seine ursprünglichen Pläne überraschend über Bord werfen.

Plötzliche Änderungen: DFB setzt auf Deniz Aytekin

Eigentlich war alles vorbereitet: Daniel Siebert sollte das Rheinderby am Samstagabend leiten. Es wäre das erste Duell zwischen Gladbach und Köln unter Sieberts Leitung gewesen. Doch aus bislang unbekannten Gründen musste der DFB umplanen. Nun wird Deniz Aytekin das Derby pfeifen – eine Entscheidung, die insbesondere bei den Gladbach-Fans für Unbehagen sorgen könnte.

Aytekin leitete bereits die Derbys in der Saison 2022/23 und 2021/22 – beide Partien konnte Köln jeweils mit 3:1 für sich entscheiden. Keine guten Erinnerungen für die Anhänger der Fohlen. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass die drei Rheinderbys davor unter Aytekins Leitung an Gladbach gingen. Kann die Borussia den Negativ-Trend unter dem erfahrenen Schiedsrichter jetzt umkehren?

Am Ende wird es vor allem auf die Leistung der Spieler auf dem Platz ankommen. Es bleibt zu hoffen, dass die Diskussionen über den Schiedsrichter in den Hintergrund geraten und das Derby zu einem echten Fußballfest wird.