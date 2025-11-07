Gewissheit für Gladbach – Köln: Trainer lässt es alle wissen

Derbytime in der Fußball-Bundesliga, das Duell zweier Traditionsvereine und Rivalen: Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag (8. November, 18.30 Uhr) den 1. FC Köln.

Vor dem das Kracher-Derby zwischen Gladbach und Köln gab es Aufregung um Shootingstar Said El Mala. Wird er die Partie verpassen? Trainer Lukas Kwasniok hat nun alles aufgeklärt.

Gladbach – Köln: Gewissheit vor dem Derby

Die Sorge bei vielen Köln-Fans war groß: Wird der „Effzeh“ etwa ohne seine große Entdeckung im Derby gegen Gladbach auskommen müssen? Der Youngster hatte sich nämlich am Mittwoch (05. November) im Training am Sprunggelenk verletzt und musste sich darauf einem MRT unterziehen.

Vor dem Spiel erklärte Kwasniok: „Ich weiß, dass bei Said auch mal aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Er hat einen Schlag abbekommen. Dann hat er einen Eisbeutel draufbekommen. Es war keine Amputation nötig.“ Glück im Unglück also.

El Mala hat sich eine kleine Bänderverletzung zugezogen. Das Gute: Sie hindert ihn nicht am Fußballspielen. „Er hat am nächsten Tag normal mit Tape trainiert und wird morgen einsatzfähig sein“, sagte Kwasniok. Der FC-Trainer deutete zudem an, dass El Mala in der Anfangsformation stehen werde.

„Effzeh“ dennoch mit Ausfällen

Gegen Gladbach kann Köln-Trainer Kwasniok nahezu aus dem Vollen schöpfen. Allerdings muss der Aufsteiger, abgesehen von den Langzeitverletzten Timo Hübers und Luca Kilian, auch auf Jan Thielmann und Rav van den Berg verzichten. Für das Duo kommt das Derby noch zu früh.

„Es geht den beiden Jungs sehr gut. Sowohl Jan und Rav machen große Fortschritte, werden aber noch nicht Teil des Kaders sein“, bestätigte Kwasniok am Freitag auf der PK.. „Wir wollen kein Risiko gehen. Gerade bei Jan, der schon mit den Hufen scharrt. Da gilt es, vernünftig zu sein und den Jungen ein wenig vor sich selbst zu schützen.“

Vor dem Derby zwischen Gladbach und Köln gab es aber auch bei der DFB Aufregung. Denn der Schiedsrichter musste kurzfristig gewechselt werden.