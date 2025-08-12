Plötzlicher Wechsel von Mönchengladbach-Star verkündet – das steckt dahinter

Jens Castrop soll bei Borussia Mönchengladbach für magische Momente sorgen. 4,5 Millionen Euro legten die Fohlen zu Beginn des Transferfensters auf den Tisch, um den 22-Jährigen aus Nürnberg zu holen. Es sollte nicht der einzige Sommer-Wechsel Castrops bleiben!

Wie jetzt bekannt wurde, vollzieht der neue Star von Borussia Mönchengladbach jetzt auch auf Verbandsebene einen Wechsel! Bis zuletzt hatte er für die Jugendauswahlen des deutschen Verbands gespielt. Doch ab sofort gilt er als Spieler des südkoreanischen Verbands.

Borussia Mönchengladbach: Castrop wechselt den Verband

Den Wechsel bestätigte die FIFA auf ihrer Website. Als offizielles „Wechseldatum“ wird der 11. August angegeben. War er in den Nachwuchsmannschaften des DFB meist gesetzt, waren die Aussichten auf einen Platz in der A-Nationalmannschaft bei Julian Nagelsmann wohl eher dürftig. Dass Castrop künftig das südkoreanische Trikot tragen darf, verdankt er seine Mutter, deren Heimatland Südkorea ist.

Ein Verbandswechsel ist für Spieler möglich, solange sie nicht mehr als drei Spiele für die alte Nationalmannschaft bestritten haben. Zwischen einem Spiel für die alte Nation und die neue Nation müssen zudem drei Jahre Länderspielpause für den Spieler liegen. Da der Gladbach-Profi bisher kein einziges A-Nationalspiel für Deutschland absolviert hat, war das ohnehin keine Hürde.

WM-Teilnahme in den USA?

Wann die erste Nominierung durch Nationaltrainer Myung-bo Hong erfolgt, ist noch offen. Anfang September testen die Koreaner gegen die USA und Mexiko. Ob Castrop dabei sein wird?

Dennoch dürften mit dem jetzt vollzogenen Verbandswechsel Castrops Chancen, bei der WM 2026 zu spielen, merklich gestiegen sein. Südkorea ist wie Deutschland auch für das Turnier in den USA qualifiziert.

Auf dem Schirm hat Hong den Spieler von Gladbach auf jeden Fall. „Wir haben ihn während unseres Aufenthalts in Europa spielen sehen und unsere Mitarbeiter haben sich auch mit seiner Mutter getroffen“, sagte Hong laut „Transfermarkt“ bereits im März.