Vor Gladbach – Freiburg: Entscheidung offiziell gefallen

Gladbach und Freiburg werden am Sonntagabend (19.30 Uhr) den sechsten Spieltag der Bundesliga beenden. Die Augen Fußball-Deutschlands werden dabei vor allem auf Borussia Mönchengladbach gerichtet sein – aktuell Tabellenletzter der Liga.

Gladbach ist gegen Freiburg dringend auf Punkte angewiesen. Kurz vor dem Duell hat der DFB eine offizielle Entscheidung bekannt gegeben, die für das Spiel wegweisend sein könnte.

Gladbach – Freiburg wird von Schlager geleitet

Neben den 22 Spielern auf dem Platz ist eine weitere Figur auf dem Rasen immer entscheidend: der Schiedsrichter. Die Partie Gladbach – Freiburg wird von Daniel Schlager geleitet, während Tobias Welz als VAR eingesetzt wird. Für Schlager ist es das erste Mal, dass er eine Partie zwischen diesen beiden Mannschaften pfeift.

+++ Bittere Absage! ER will nicht zu Borussia Mönchengladbach +++

Der 35-jährige Schlager verfügt allerdings über reichlich Erfahrung. Bereits 12 Bundesliga-Spiele mit Gladbacher Beteiligung hat er geleitet. Die Bilanz der Fohlen ist unter Schlager jedoch eher durchwachsen: Nur drei Siege stehen vier Niederlagen und fünf Unentschieden gegenüber.

Alle Blicke auf die Fohlen

Interessant ist auch Schlager’s Statistik beim SC Freiburg. Die Breisgauer hat er bislang nur einmal gepfiffen – und das vor vier Jahren. Damals setzte sich Freiburg mit 3:0 gegen den FC Augsburg durch. Während Freiburg somit eine positive Erfahrung mit Schlager gemacht hat, ist von einer richtigen Bilanz nicht zu sprechen.

Hier mehr News für dich:

Am Ende wird das Geschehen auf dem Platz jedoch zwischen den beiden Teams entschieden. Gladbach befindet sich derzeit in einem großen Umbruch. Eugen Polanski wird als junger Trainer erst zum dritten Mal an der Seitenlinie stehen. Zudem ist es das erste Spiel nach der Trennung von Sportchef Roland Virkus. Die Fans der Fohlen erwarten nun eine deutliche Reaktion ihrer Mannschaft.