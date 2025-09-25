Gladbach – Eintracht Frankfurt: Entscheidung steht fest! DFB macht sie offiziell

Topspiel, Fluchtlicht, Gladbach – Frankfurt: Die große Bundesliga-Bühne für ein kleines Krisen-Duell. Zwar fällt diese bei den Fohlen aktuell deutlich dramatischer aus als bei den Adlern. Allerdings muss auch die Eintracht nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga wieder punkten – am besten dreifach.

So dürfte Gladbach – Frankfurt für Brisanz auf dem Platz und mächtig Stimmung auf den Rängen sorgen. Ein Spiel, das bereits früh in der Saison voller Emotionen steckt und daher nach einer guten Führung verlangt. Diese wird Sören Storks übernehmen, wie der DFB offiziell bekannt gab.

Gladbach – Frankfurt: Storks pfeift

Mit erst 36 Jahren bringt der Zimmermeister viel Erfahrung im deutschen Profifußball mit. In den drei professionellen Ligen leitete Storks bereits 182 Spiele – davon 57 im Oberhaus des deutschen Fußballs. Hinzu kommen 13 Partien im DFB-Pokal. Auch die beiden aufeinandertreffenden Vereine kennt der Unparteiische gut.

Viermal bereits pfiff Storks eine Partie der Eintracht aus Frankfurt. Spiele von Borussia Mönchengladbach fanden sogar schon acht Mal unter der Leitung des DFB-Schiedsrichters statt – zwei davon noch in der letzten Saison. So dürfte Storks mit dem Kader der Gladbacher besser vertraut sein, als mit den Frankfurtern. Deren Mannschaft sich seit der letzten Begegnung in der Saison 2023/2024 stark verändert hat.

Gute Wahl für’s Topspiel

Dennoch erscheint Storks als gute Wahl für das Topspiel in der Bundesliga Gladbach – Frankfurt. Ob er dabei tatsächlich eine zentrale Rolle einnehmen muss, bleibt abzuwarten. Zu wünschen, wäre das allen Beteiligten sicherlich nicht.

Bei der Partie Gladbach – Frankfurt unterstützen Thorben Siewer und Fabian Maibaum Storks als Linienrichter. Die Rolle des vierten Offiziellen übernimmt Dr. Max Burda. Im Kölner Keller fungieren Sascha Stegemann und Frederick Assmuth als VAR.