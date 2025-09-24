Gladbach-Star zittert – nach Wechsel droht ihm Ungemach

Gegen Bayer Leverkusen (1:1) feierte Eugen Polanski auf der Gladbach-Bank einen positiven Start. Der neue Trainer überraschte gleich mit seiner Aufstellung: Er präsentierte ein neues System und mit Jens Castrop feierte unter anderem ein Gladbach-Neuzugang sein Startelf-Debüt.

Und was für eines! Castrop überzeugte immer wieder mit starken Aktionen, zeigte viel Einsatz und fand sogar den Weg zum Tor. Nur eine knappe Abseitsstellung vermieste ihm seinen Premierentreffer. Doch jetzt folgt eine bittere Nachricht.

Gladbach-Star blüht auf

Castrop befindet sich momentan auf dem aufsteigenden Ast in seiner Karriere. Nach seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg zu Gladbach in diesem Sommer geht es für ihn stetig bergauf. Das Leverkusen-Spiel dürfte sowohl Trainer als auch Fans überzeugt haben. Zuletzt feierte Castrop auch eine weitere Premiere: Er lief erstmals für die südkoreanische Nationalmannschaft auf.

Denn Castrop vollzog kürzlich einen Verbandswechsel. In der U21 spielte der Gladbach-Star noch für Deutschland, doch wegen seiner Mutter war es ihm möglich, auch für die südkoreanische Nationalmannschaft zu spielen. Dort feierte er kürzlich sein Debüt. Doch der Verbandswechsel könnte auch eine bittere Seite für Castrops Karriere haben.

Castrop droht Wehrdienst

Für wehrtaugliche Männer zwischen 18 und 35 Jahren herrscht in Südkorea ein verpflichtender Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten. Auch Sportler sind hiervon betroffen – nur bei großen internationalen Erfolgen für das Land kann man davon befreit werden.

Ein prominentes Beispiel hierfür ist Heung-min Son. Auch dem heute 33-Jährigen drohte einst der Wehrdienst, doch der Gewinn der Asienspiele 2018 bewahrte ihn davor. Castrop sieht die Situation aktuell noch entspannt. Gegenüber der „Bild“ sagte er: „Ich bin im Austausch mit meinem Management darüber. Aber ich freue mich jetzt erst einmal, Nationalspieler zu sein. Und den Rest gehen wir dann Schritt für Schritt.“

Sowohl für Castrop als auch für Gladbach wäre ein Wehrdienst ein herber Schlag. Knapp zwei Jahre könnte Castrop vom Fußball weg sein – und Gladbach müsste auf seinen aufstrebenden Star verzichten.