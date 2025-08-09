Gladbach-Fans horchen auf! Roland Virkus enthüllt Transferplan

Borussia Mönchengladbach möchte das Geld aus Ko Itakuras Transfer zu Ajax Amsterdam schnell in neue Spieler investieren. Für Itakura sollen zwölf Millionen Euro inklusive Bonus nach Gladbach fließen, doch der Verlust des Verteidigers soll aufgefangen werden.

Geschäftsführer Roland Virkus sagt gegenüber „Bild“: „Wir diskutieren, ob wir in der Abwehr noch nachlegen, halten die Augen offen und können jederzeit reagieren, wenn eine Tür aufgeht.“ Die Borussia plant, ihr Abwehrzentrum neu aufzustellen.

Gladbach: Suche nach Abwehr-Verstärkung

Neuzugang Kevin Diks könnte die Rolle von Itakura übernehmen und ins Zentrum rücken. Gladbach hält daher gezielt nach einem neuen Rechtsverteidiger Ausschau. Dafür überprüft der Verein laut „Bild“ potenzielle Kandidaten, um seine Defensive für die Bundesliga-Saison nochmal zu stärken.

+++Transfer-News: Itakura-Ersatz wohl im Anflug+++

Vor einiger Zeit signalisierte Gladbach Interesse an Omar Traore, der aktuell für den 1. FC Heidenheim spielt. Offiziell wurde nichts bestätigt, doch Traore könnte weiterhin eine Option sein.

Neue finanzielle Möglichkeiten

Der Transfermarkt bleibt spannend, und Gladbach dürfte mit 12 Millionen Euro aus dem Itakura-Deal gute Möglichkeiten haben. Mit dem neuen finanziellen Spielraum könnte Gladbach flexibel und zielgerichtet auf dem Markt agieren.

Mehr Gladbach-News:

Ob Omar Traore oder andere Spieler verpflichtet werden, bleibt abzuwarten. Roland Virkus und sein Team arbeiten daran, neue Verstärkungen zu finden und die Abwehrreihe wettbewerbsfähig aufzustellen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.