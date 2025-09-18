Trainer-Lösung in Gladbach – darum schafft sie neue Probleme

Borussia Mönchengladbach verpatzt den Start in diese Bundesligasaison und handelt umgehend. Gerardo Seoano musste Gladbach mit sofortiger Wirkung verlassen und es übernimmt, um es mit den Worten des Vereins zu sagen: ein „Borusse durch und durch“.

Diesen Titel hat sich Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach mehr als verdient. Im Alter von 15 Jahren trat Polanski dem Nachwuchsleistungszentrum der Fohlen bei. Wir sprechen hier vom Jahr 2001. Als Spieler bis 2008 und als Scout und Trainer ab 2019 agierte Polanski in Gladbach – zuletzt mit ganz klarer Mission.

Borussia Mönchengladbach: Cheftrainer statt U23

Anfang 2024 verlängerte der Ur-Borusse seinen Vertrag als Cheftrainer der U23 langfristig, doch übernimmt jetzt interimsmäßig die erste Mannschaft. Dabei galt die Reserve der Fohlen vor Saisonstart als einer der heißesten Aufstiegskandidaten in die dritte Bundesliga. Und konnte dieser Rolle auch zunächst gerecht werden.

+++Er könnte neuer Gladbach-Coach werden+++

Mit 14 Punkten aus sieben Spielen blickt man auf eine bislang gelungene Spielzeit. Am Mittwochmittag (17. September) stand das erste Spiel für Sascha Eickel als Polanski-Ersatz bei Gladbachs U23 an – ausgerechnet im Derby gegen Köln. Beim ebenfalls stark in die Saison gestarteten Rivalen aus der Domstadt (12 Punkte) setzte es für die zweite Mannschaft aus Gladbach eine bittere 1:2 Pleite – erst die zweite in dieser Ligasaison.

Polanski fehlt!

Die Niederlage nur auf das Fehlen von Polanski zurückzuführen, wäre wohl etwas zu weit vorgegriffen. Dennoch bleibt aktuell offen, wie lang die U23 noch auf ihren Cheftrainer verzichten muss. Ärgerlich ist das in jedem Fall. Denn Polanski konnte seit Sommer 2022 die Mannschaft nach seiner Vorstellung formen.

Aktuelle Fußball-News:

Auch deshalb gilt „die Zweite“ von Borussia Mönchengladbach als echtes Topteam in der umkämpften Regionalliga West. Ohne Polanski fehlt der Architekt dieses Konstrukts. So sei gehofft, dass der Verein seine Trainersuche so schnell wie möglich abschließen kann.