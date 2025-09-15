Gladbach entlässt Seoane: Neuer Trainer steht schon fest

Die 0:4-Pleite gegen Werder Bremen hat das Fass zum Überlaufen gebracht: Gerardo Seoane wurde bei Borussia Mönchengladbach entlassen. Wie „Sky“ und der „kicker“ zunächst übereinstimmend berichteten, wurde Seoane freigestellt. Diese Infos wurde nun ebenfalls über die offiziellen Kanäle von Borussia Mönchengladbach bestätigt.

Nach drei Spielen, in denen die Mannschaft nur einen Punkt holen konnte und kein einziges Tor erzielte, sah sich Sportdirektor Roland Virkus offenbar zu dieser drastischen Entscheidung gezwungen.

Gladbach-Bosse begründen Entscheidung

Roland Virkus gab bereits ein Statement zu dieser Entscheidung ab: „Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen.“ Virkus ergänzt weiter: „Nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann.“

Auch Gladbach-Präsident Rainer Bonhof meldete sich nach der Entlassung zu Wort: „Gerardo hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, ist den Weg des Klubs mitgegangen, hat den Entwicklungsprozess der Mannschaft angeschoben und hat sie stabilisiert.“ Bonhof betonte außerdem, dass auch die vergangene Saison nicht wie erhofft beendet wurde und der jetzige Saisonstart ebenfalls nicht den Erwartungen entsprach. Die Entscheidung, nun „einen neuen Impuls zu setzen“, sei die richtige.

Es führte kein Weg daran vorbei

So wie es Virkus und Bonhof bereits betont haben, muss bei der Entscheidung rund um Seoane auch die vergangene Saison berücksichtigt werden. Gladbach machte im vergangenen Jahr zwar zunächst einen positiven Eindruck, doch die Saison endete in einem klaren Negativtrend. Mittlerweile sind es zehn Spiele, die die Fohlen nicht gewinnen konnten. Doch spätestens nach der 0:4-Pleite gegen Bremen konnte kaum noch jemand an eine Trendwende glauben.

Wie Borussia Mönchengladbach mitteilt, wird bis auf Weiteres U23-Coach Eugen Polanski das Team übernehmen. Ob dies nur übergangsweise der Fall sein wird oder ob Polanski das volle Vertrauen für den weiteren Saisonverlauf erhält, ist derzeit noch unklar.