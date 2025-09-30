Gladbach-Beben! Roland Virkus tritt zurück

Bei Borussia Mönchengladbach geht es in den letzten Wochen drunter und drüber – und das nicht nur auf dem Platz. Nach der Entlassung von Trainer Gerardo Seoane und der Übernahme durch Eugen Polanski auf der Trainerbank folgt nun die nächste personelle Veränderung bei Gladbach.

Sportgeschäftsführer Roland Virkus tritt von seinem Amt zurück. Das bestätigte der Verein offiziell. Virkus soll den Klub über seine Entscheidung informiert haben, woraufhin dieser ihn von seinen Aufgaben entbunden hat.

Gladbach stellt sich neu auf

Virkus verabschiedet sich mit einem kurzen, aber vielsagendem Statement von Borussia Mönchengladbach: „Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden.“ Virkus ging selbst mit der Entscheidung eines Rücktritts auf den Verein zu, woraufhin Borussia Mönchengladbach ihn von seinen Aufgaben entband.

Mit der Entscheidung von Virkus zeigte sich der Verein einverstanden: „Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen“, so Borussias Präsident Rainer Bonhof.

Virkus eine langjährige Figur im Verein

Der Gladbach-Präsident verabschiedet sich auf offiziellem Wege von Virkus: „Dieser Schritt ist Roland sicher nicht leichtgefallen, denn er lebt Borussia und hat die Position des Geschäftsführers Sport im Februar 2022 in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz als Geschäftsführer. Er hat seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für unseren Verein gearbeitet und er wird immer Borusse bleiben.“

Virkus war 35 Jahre lang bei Gladbach. 18 Jahre lang war er zunächst in den U-Mannschaften Trainer und arbeitete sich im Anschluss vom Nachwuchsleiter zum Sportgeschäftsführer hoch. 2022 übernahm er diese Rolle von Max Eberl. Nach drei Jahren und einer sportlich schwierigen Zeit, ist für Virkus wieder Schluss. Wer seine Rolle bei den Fohlen nun übernehmen wird, ist noch offen.