Folgt die nächste Hiobsbotschaft? Gladbach-Star droht Verletzungsausfall

Der Polanski-Effekt ist bei Borussia Mönchengladbach gleich gefruchtet. Gegen Bayer Leverkusen gelang Gladbach ein starkes 1:1. Mit Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr) wartet auf die Fohlen aber gleich der nächste Brocken.

Doch Gladbach wird die Adler sehr dezimiert empfangen. Neben den zahlreichen Langzeitverletzten könnte den Fohlen ein weiterer Star fehlen – und auch er ist Offensivakteur.

Nächster Hammer-Ausfall für Gladbach

Mit Tim Kleindienst fehlt den Fohlen bereits seit Monaten der Kapitän und Torgarant. Mit Nathan Ngoumou gehört eine wichtige Offensiv-Waffe ebenfalls zu den Langzeitverletzten. Robin Hack hat sich dieser Liste vor der Partie gegen Leverkusen ebenfalls angeschlossen.

Und damit war er nicht der einzige. Denn auch Frank Honorat fiel gegen die Werkself aus. Wie Polanski jetzt vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt verriet, steht hinter Honorat weiterhin ein Fragezeichen. Doch die bittere Nachricht folgt noch: Auch hinter Gio Reyna steht ein Fragezeichen. Adduktoren- und Oberschenkelverletzungen plagen die Fohlen-Stars.

Dämpfer für Reyna

Ganz abschreiben wollte der Gladbach-Coach die beiden Spielern aber noch nicht. Polanski hofft noch auf eine Rückkehr auf den Trainingsplatz seiner Stars vor dem Frankfurt-Spiel. Doch der Trainer betont selber, dass nicht mehr viel Zeit bleibe.

Für Reyna ist dies besonders bitter. Schließlich wechselte der US-Amerikaner erst kürzlich vom BVB nach Gladbach. Und bei Schwarz-Gelb war Reyna schließlich immer wieder von Verletzungen geplagt – vermutlich der Grund, wieso ihm der ganz große Durchbruch bislang verwehrt blieb. Bei Gladbach hofft Reyna auf einen neuen Anlauf für seine Karriere – die Verletzung könnte für ihn aber der erste Dämpfer werden.