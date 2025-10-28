Die Uhr tickt! Gladbach-Neuzugang muss jetzt liefern – sonst droht der Mega-Flop

Bislang läuft in dieser Saison bei Borussia Mönchengladbach noch gar nichts zusammen. Acht Bundesligaspiele sind nun vorüber und Gladbach steht auf dem letzten Tabellenplatz – mit einem neuen Trainer und auch Sportboss im Vergleich zum Saisonbeginn.



Es droht ein schlimmes Jahr für die Fohlen zu werden – auch aufgrund von Verletzungen. Kapitän und Topstürmer Tim Kleindienst fehlt seit Beginn der Saison. Für ihn wurde mit Shuto Machino zwar ein Ersatz geholt – doch ausgerechnet er droht jetzt zum Mega-Flop zu werden.

Gladbach-Neuzugang noch blank

Es war die letzte große Amtshandlung des Ex-Gladbach-Sportbosses Roland Virkus. Machino wurde für circa acht Millionen Euro von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel verpflichtet. Gemeinsam mit Hasan Tabakovic sollte er den langzeitverletzten Kleindienst bei Gladbach kompensieren. Während Tabakovic, der nur ausgeliehen ist, bisher immerhin drei Bundesligatore erzielt hat, steht Machino komplett blank da.

+++ Borussia Mönchengladbach sucht verzweifelt nach Lösungen – ER soll kommen +++



Kein Scorerpunkt für den Mann, bei dem Gladbach noch einmal tief in die Tasche gegriffen hat. Doch Pech spielt hierbei auch eine Rolle. Machino verletzte sich bereits in der Vorbereitung, fiel zuletzt gegen Union Berlin krank aus und konnte gegen Bayern auch nur einige Minuten spielen. Außerdem kam auch eine anstrengende Länderspielpause mit der japanischen Nationalmannschaft dazwischen.

Die Uhr tickt für Machino

Doch die Uhr tickt für Machino. Er sollte der Kleindienst-Ersatz werden. Er sollte die Tore schießen, die eigentlich der deutsche Nationalspieler lieferte. Doch Kleindienst ist bald wieder da – und Machino ist immer noch ohne Erfolgserlebnis. Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel am Dienstagabend (20.45 Uhr) deutete Gladbach-Trainer Polanski an, dass Kleindiensts Fitnesszustand sich langsam verbessert: „Er war gerade noch bei mir im Büro – verschwitzt, nass und mit einem riesengroßen Lächeln. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, er macht einen guten Eindruck.“ Wann genau Kleindienst wieder zurück auf den Platz kommt, konnte auch Polanski nicht genau sagen. Allzu lange kann es allerdings nicht mehr dauern.

Hier mehr News für dich:

Und bis dahin muss sich Machino beweisen. Denn bei einer Kleindienst-Rückkehr droht ihm sonst sofort wieder die Bank. Bei dieser großen Investition kann das allerdings weder seine Vorstellung sein, noch die von Gladbach. Doch vor der Karlsruhe-Partie äußerte sich Polanski zu Machino optimistisch: „Der Junge hat brutale Qualitäten für uns. Da er mal krank war, mal Wadenproblematiken hatte und mal bei der Nationalmannschaft war, ist er noch nicht so im Rhythmus gewesen. Vor Bayern war das seine beste Trainingswoche unter meiner Leitung. Deswegen freue ich mich auf den Jungen. Gegen Bayern hat er es ordentlich im Rahmen der Möglichkeiten gemacht. Morgen wird es ein anderes Spiel, deswegen könnte es da leichter für ihn werden.“

Große Worte vom Trainer, der weiterhin großes Vertrauen in Machino hat. Gegen Karlsruhe könnte der Stürmer nun endlich sein langersehntes Erfolgserlebnis mit einem Tor und dem Weiterkommen mit Gladbach feiern. Denn die Fohlen sind dringend auf ihn angewiesen – zumindest bis Kleindienst wieder zurück ist.