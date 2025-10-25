Gladbach – FC Bayern: Nach verspätetem Anpfiff knallt es direkt

Als um 15.30 Uhr der Anpfiff in den Bundesliga-Stadien erfolgte, waren viele Fußball-Fans überrascht, die sich die Konferenz anschauten: Warum wird bei Borussia Mönchengladbach – FC Bayern noch nicht gespielt?

Der Grund: Der Mannschaftsbus des FC Bayern wurde auf dem Weg ins Stadion durch einen Stau aufgehalten, weshalb die Partie gegen Gladbach 15 Minuten später angepfiffen wurde. Und als die Partie lief, dauerte es auch nicht lange, bis es ordentlich knallte.

Gladbach – FC Bayern: Es knallt direkt nach Anpfiff

Da ist die Saison schon ein Horror, weil Gladbach Schlusslicht ist, und dann kommt mit dem FC Bayern ausgerechnet auch noch der Spitzenreiter der Bundesliga. Allerdings begann die Partie mit 15 Minuten Verspätung, da der Rekordmeister von einem Stau aufgehalten wurde.

Als um 15.45 Uhr endlich angepfiffen wurde, war die Freude bei den Gladbacher-Fans groß. Gelingt vielleicht gegen den FCB die Überraschung und endlich die sportliche Wende? Was in der 14. Minute passierte, nahm ihnen dann jegliche Hoffnung.

Zwischen Castrop und Luis Diaz gab es schon einige Duelle, dieses Mal knallte es gewaltig. Der Gladbacher kam mit einer Grätsche und Sohle voraus deutlich zu spät und traf den Münchner mit dem Vorderteil des Fußes frontal auf dem Schienbein.

Frühe Rote Karte für die Fohlen

Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte dem Gladbach-Profi zunächst die Gelbe Karte. Bayern-Coach Vincent Kompany war außer sich, denn das war eine klare Rote Karte. Der Referee bekam aber dann vom VAR den Hinweis, sich die Szene noch einmal anzuschauen und seine Entscheidung vielleicht zu revidieren.

Das tat Stegemann – auch wenn die Überprüfung vielleicht etwas länger gedauert hat. Es gab den Platzverweis! „Nach Ansicht der Bilder liegt ein gesundheitsgefährdendes Foulspiel vor“, sagte Stegemann über das Mikro durch.

Castrop musste früh runter, die Gladbacher waren schon nach einer Viertelstunde mit einem Mann weniger gegen den FCB. Ob das gutgehen kann?