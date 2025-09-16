Irres Gerücht! Wird eine Bayern-Legende neuer Gladbach-Coach?

Nach der Freistellung von Gerardo Seoane verkündete Borussia Mönchengladbach eine vorübergehende Lösung mit U23-Coach Eugen Polanski als Interimscoach. Die Entscheidung fiel nach Gladbachs enttäuschendem Saisonstart und einer Negativserie von zehn sieglosen Bundesligaspielen.

Sportchef Roland Virkus erklärte: „Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen.“

Gladbach sucht eine langfristige Lösung

Als mögliche Nachfolger für Seoane werden mehrere Namen gehandelt. Besonders ins Gespräch gebracht wurde vom „kicker“ Martin Demichelis, Ex-Profi des FC Bayern und ehemaliger Trainer bei River Plate und der Münchner U23. Der Argentinier, aktuell ohne Job, gilt als Option für Gladbach. Weitere Kandidaten sind dem Bericht zufolge Urs Fischer und Pellegrino Matarazzo.

Neben der Option Demichelis kennt Gladbach den Argentinier aus seiner Zeit als Spieler beim FC Bayern gut. Zwischen 2003 und 2011 bestritt er zahlreiche Bundesligapartien, bevor er seine Karriere in Spanien und England fortsetzte. Gladbachs Führung könnte auf seine vielseitige Erfahrung setzen, um den Verein zurück in die Erfolgsspur zu bringen.

Neue Polanski-Impulse

Präsident Rainer Bonhof betonte die Verdienste des entlassenen Seoane: „Gerardo hat den Entwicklungsprozess der Mannschaft angeschoben und sie stabilisiert.“ Dennoch sei der Trainerwechsel notwendig gewesen. Ihm zufolge wurde die vergangene Saison nicht wie erhofft abgeschlossen, und der schwache Start in die neue Spielzeit erfordere einen neuen Impuls. Polanski wird die Geschicke vorerst leiten und soll das Team stabilisieren.

Ob Polanski nur übergangsweise bleibt oder ein neuer Cheftrainer präsentiert wird, ist ungewiss. Der Borussia-Park hält Ausschau nach einer langfristigen Lösung, die Gladbach eine stabile und erfolgreiche Zukunft sichern könnte.

