Galatasaray-Fans sorgen vor Liverpool-Spiel für Aufsehen: Ob sich diese Aktion rächen wird?

Die 1:5-Niederlage in Frankfurt dürfte sich bei den Fans von Galatasaray Istanbul tief in die Erinnerungen gebrannt haben. Den Start in diese Champions-League-Saison hat man sich in der Türkei, gerade nach dem starken Transfersommer, sicher anders vorgestellt. Umso größere Bedeutung erhält das zweite CL-Spiel gegen den FC Liverpool.

Kein einfacher Gegner, der zum Auswärtsspiel nach Istanbul reist. Für Galatasaray dürfte genau diese Tatsache zum großen Vorteil werden, wie sich bereits in der Nacht vor dem Spiel zeigt. Von Montag auf Dienstag (29. auf den 30. September) feierten einige Gala-Anhänger den Neujahrsbeginn.

Galatasaray-Fans zünden Feuerwerk

Zumindest wirkte es so. Neben lauten Rufen und Gesängen zündeten die Fans in Istanbul eine beeindruckende Menge an Raketen und anderen Feuerwerkskörpern. Der Hintergrund ist natürlich ein anderer als an Silvester. Diese Maßnahmen sollten für einen möglichst unruhigen Schlaf der Liverpool-Spieler sorgen.

+++DAZN erfüllt Fans großen CL-Wunsch+++

Es lässt sich darüber streiten, wie viel diese Methode mit fairem Sportsgeist zu tun hat. Und wohl auch, wie viel Einfluss das Verhalten auf das Spiel am Dienstagabend (21 Uhr) haben wird. Ob Herausforderung oder zusätzliche Motivation für die „Reds“: Ein genauer Blick darf auf die Augenringe von Florian Wirtz und Co. gerichtet sein, die bereits leicht geschwächt anreisen.

Rückschlag für Liverpool vor CL-Spiel

Denn obwohl Galatasaray als klarer Außenseiter in die Partie geht, erlebte Liverpool am Wochenende den ersten Rückschlag dieser Saison. Das Team von Arne Slot verlor das erste Pflichtspiel in dieser Saison. Crystal Palace konnte die „Reds“ mit 2:1 bezwingen – im Selhurst Park in London.

Akteulle Sport-News für Dich:

Jetzt folgt für Liverpool das nächste Auswärtsspiel. Die Stimmung in Istanbul dürfte extrem anspruchsvoll werden – selbst für die erfahrenen Profis des FC Liverpool. Ob Galatasaray mit dieser Rückendeckung die Überraschung gelingen kann? Dafür werden die Gala-Profis wohl ein ähnliches Feuerwerk abbrennen müssen wie ihre Fans.