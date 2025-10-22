Wichtige Entscheidung für Frankfurt – Liverpool gefallen – UEFA macht es offiziell

Es ist zweifelsohne eines der Saisonhighlights für die Eintracht! Am Mittwochabend (22. Oktober) empfängt Frankfurt den amtierenden Premier-League-Sieger aus Liverpool. Die Partie vor heimischen Publikum ist schon seit Wochen restlos ausverkauft.

Und wer weiß: Vielleicht ist für den deutschen Vertreter ja sogar was drin. Denn vor dem Spiel in Frankfurt präsentiert sich Liverpool nicht gerade in Top-Form. Einer hat am Ausgang der Partie im Idealfall letztlich keine Schuld: Francois Letexier. Den Franzosen hat die UEFA jetzt als Schiedsrichter der Partie angekündigt.

Frankfurt – Liverpool: Erfahrener Mann pfeift

Dass es insbesondere im lautstarken Frankfurter-Stadion mal hitzig werden kann, ist kein Geheimnis. Ein erfahrener Schiedsrichter hilft in diesen Momenten die Ordnung im Spiel zu bewahren. Und ein solcher ist Letexier auf jeden Fall. Der Franzose hat schon einiges erlebt, leitete 2024 unter anderem das Finale der Europameisterschaft. Mit Druck kann er also umgehen.

Ihm zur Seite stehen seine beiden Assistenten Cyril Mungier und Mehdi Rahmouni sowie der vierte Offizielle Jeremie Pignard. Unterstützt wird das Frankreich-Quartett am VAR-Bildschirm bei Frankfurt – Liverpool durch einen weiteren Landsmann: Jerome Brisard. Gemeinsam solle sie für einen ruhigen Spielablauf sorgen.

Licht und Schatten bei Frankfurt

Für die Frankfurter wäre ein Sieg sicher eine große Nummer, zumal nach dem letzten Spiel in der Königsklasse etwas gutzumachen hat. Immerhin ging man am zweiten Spieltag mit 1:5 bei Atletico Madrid baden. Damit riss man sich die gute Basis nach dem ersten Spiel gleich wieder ein. Dort hatte man nämlich paradoxerweise mit 5:1 gegen Galatasaray Istanbul gewonnen.

Jenes Galatasaray, das ihrerseits dafür am zweiten Spieltag Liverpool mit 1:0 schlug – es geht in der Königsklasse also drunter und drüber. Auch deshalb hat Frankfurt daheim gegen Liverpool durchaus eine realistische Chance, Punkte zu holen.