Frankfurt – Galatasaray artet aus: Schockierende Szenen auf den Tribünen

Es begann mit einem Schreck und wurde doch ein echte Fußballparty für die Eintracht. Frankfurt schlägt Galatasaray nach 0:1-Rückstand 5:1 und startet blendend in die zweite Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte.

Ein phantastischer Abend – wären da nicht mehrere hässliche Vorfälle auf den Tribünen gewesen. Fans beider Lager sorgten beim brisanten Duell Frankfurt – Galatasaray für scheußliche Bilder. Sie warfen einen Schatten auf den glanzvollen Sieg.

Frankfurt – Galatasaray: Fans sorgen für hässliche Szenen

Viele hatten bei diesem Duell mit Ausschreitungen gerechnet, schließlich drängten nicht nur zigtausende (deutsch-)türkische Gala-Fans ohne Ticket auf einen Besuch des Spiels – auch die beiden Fanszenen sind bekanntlich keine Kinder von Traurigkeit. Die gute Nachricht: Größere Aufeinandertreffen blieben aus. Und doch lief beileibe nicht alles rund in dieser Königsklassen-Nacht.

Schon weit vor dem Spiel ging es los. Mitten in der Nacht hatten vermummte SGE-Fans Feuerwerk vor dem Hotel der Istanbuler Mannschaft gezündet, um sie aufzuwecken. Nicht dramatisch, die Idee war aber nur beim ersten Mal lustig und ist längst ausgelutscht und peinlich.

Schlägerei im Gästeblock

Begleitet von einer mächtigen Polizeischaar, skandierten Gala-Fans immer wieder israelfeindliche Parolen (hier mehr dazu). Im Stadion waren es dann zunächst die Hessen, die negativ auf sich aufmerksam machten. Vor der Nordwestkurve trugen sie massenhaft gestohlenes Fanmaterial von Galatasaray zusammen. Vor allem auf Mottoshirts und die roten Jacken der Fangruppierung „UltrAslan“ hatten sie es abgesehen. Vor dem Stadion wurde schnell klar, woher das Zeug teilweise kam. Zumindest ein Fanbus auf dem Stadion-Parkplatz wurde aufgebrochen – laut türkischer Fanszene wurde Fanmaterial aus dem Inneren gestohlen.

Das wurde in der NWK nicht nur präsentiert, sondern anschließend auch noch angezündet. Ebenso wie Fahnen des Gegners. Und als man auf dem Platz schließlich eine Packung bekam, brannten bei Frankfurt – Galatasaray im Gästeblock einigen Fans die Sicherungen durch. Aus noch ungeklärten Gründen brach eine Massenschlägerei aus. Zahlreiche Ultras jagten mindestens eine Person die Treppen der Tribüne hoch, schlugen immer wieder wie wild auf sie ein. Schließlich ging die Polizei in schwerer Montur in den Block und beendete die Auseinandersetzung.

Als die Beamten wieder gingen, waren bereits viele Löcher im Gästeblock zu sehen. Zahlreiche Galatasaray-Fans konnten sich die Demütigung auf dem Rasen nicht länger geben und waren teils deutlich vor Abpfiff gegangen.