Es hört nicht auf! Fortuna Düsseldorf verkündet bittere News

Das Verletzungspech bei Fortuna Düsseldorf nimmt einfach kein Ende. Schon wieder trifft es einen erfahrenen Spieler, der sich gerade erst zurückgekämpft hatte. Dieses Mal erwischt es Matthias Zimmermann – und das erneut innerhalb weniger Wochen. Der 33-Jährige muss die nächste bittere Pause einlegen.

Der Defensivmann von Fortuna Düsseldorf verletzte sich beim 0:1 in Kiel und spürte sofort Schmerzen im Oberschenkel. Eine genaue Untersuchung brachte schnell Gewissheit: Muskelfaserriss im linken Bein, erneuter Ausfall, unbestimmte Pause. Zimmermann ahnte offenbar schon während der Partie, dass es ernst wird.

Fortuna Düsseldorf verkündet Ausfall

Dabei hatte der Routinier erst vor Kurzem eine Kopfverletzung auskuriert. Endlich wieder spielfit, wollte er Fortuna Düsseldorf Stabilität geben und Erfahrung einbringen. Doch kaum stand er wieder auf dem Platz, folgte der nächste Rückschlag. Für den Verteidiger wird die Saison zur echten Belastungsprobe.

Bei Fortuna Düsseldorf schrillen inzwischen die Alarmglocken. Immer neue Verletzungen werfen das Team zurück, und gerade die Defensive verliert wichtige Bausteine. Trainer und Mannschaft versuchen, den Ausfall intern aufzufangen. Einfach wird das nicht, denn Zimmermann gehört seit Jahren zu den verlässlichsten Spielern.

Die Personalnot wächst

Der Verein reagierte schnell und informierte über den erneuten Rückschlag. Die medizinische Abteilung arbeitet nun daran, Zimmermanns Heilung zu beschleunigen. Doch ein Muskelfaserriss braucht Zeit. Fortuna Düsseldorf muss sich auf mehrere Wochen ohne den Abwehrspieler einstellen, auch wenn man intern auf eine frühere Rückkehr hofft.

Mehrere Optionen prüft das Trainerteam bereits. Junge Spieler könnten zusätzliche Minuten bekommen, Routiniers müssen noch mehr Verantwortung übernehmen. Für Fortuna Düsseldorf beginnt damit eine Phase, in der die Belastung steigt und die Fehlerquote möglichst sinken soll.

Zimmermann selbst bleibt trotz allem kämpferisch. Der erfahrene Düsseldorfer will schnell zurück auf den Platz, um seinem Team wieder zu helfen. Doch erst steht ein intensiver Reha-Block an – und der Wunsch, dass es diesmal die letzte Verletzung der Saison bleibt.