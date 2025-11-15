Krise bei Fortuna Düsseldorf immer dramatischer: Jetzt spricht Allofs Klartext

Was für ein Horror-Start für Fortuna Düsseldorf! Mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, liegen die Fortunen nach zehn Spieltagen inklusive Trainerwechsel auf Tabellenplatz 15. Von Aufstieg spricht in der Landeshauptstadt momentan keiner.

Stattdessen muss Fortuna Düsseldorf nach zuletzt sechs sieglosen Pflichtspielen in Serie zusehen, nicht noch weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Nun muss auch Sportvorstand Klaus Allofs ein bitteres Geständnis machen.

Fortuna Düsseldorf: Falsche Transfer-Politik im Sommer?

Im vergangenen Sommer gab es in Düsseldorf einmal mehr viel personelle Bewegung. Allofs und Kaderplaner Christian Weber setzten bei ihren Neuverpflichtungen teilweise auf Spieler, die bei ihrem vorherigem Klub nur zu wenig Spielzeit kamen. Ein Grund dafür, warum es aktuell nicht läuft, wie sich Allofs jetzt eingestehen muss.

„Das ist ebenfalls ein Punkt, wieso es nicht so funktioniert, weil sie noch nicht vollständig im Rhythmus sind“, erklärt der 68-Jährige gegenüber der „Sport Bild„. Paradebeispiel ist in dieser Causa sicher Christian Rasmussen: Super Anlagen, doch dem Dänen fehlt schlichtweg die Spielpraxis. In der Vorsaison hatte der 22-Jährige bei Ajax Amsterdam mit viel Verletzungspech zu kämpfen.

Allofs kündigt Verstärkungen an

Fortuna Düsseldorf will nun schnellstmöglich aus der Misere heraus – und das mithilfe von Neuzugängen: „Dass wir im Winter gewisse Dinge am Kader korrigieren, um uns für die Rückrunde aufzustellen, damit wir nicht in Gefahr geraten, das schließe ich nicht aus. Das sollte auch wirtschaftlich möglich sein, aber natürlich nicht in riesigen Dimensionen.“

Die Scouting-Suche dürfte dann allerdings etwas anders aussehen. Allofs und Kaderplaner Weber dürften auf Sofort-Hilfen schielen, die dem Klub aus dem Gröbsten raushalten. Doch diese Spieler suchen bekanntermaßen ja viele.