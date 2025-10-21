Florian Wirtz schon wieder weg? Hammer-Gerücht sorgt für Aufsehen

Für satte 125 Millionen Euro ging Florian Wirtz vor wenigen Monaten über die Ladentheke. Den 22-Jährigen zog es nach Liverpool, wo er an der Seite von Mohammed Salah für Furore sorgen sollte.

Dieser Plan geht bislang jedoch nicht auf. Der deutsche Nationalspieler hat in seinen elf Pflichtspieleinsätzen gerade einmal eine Torvorlage beisteuern können. Nicht zuletzt deswegen musste Florian Wirtz zuletzt sogar auf der Ersatzbank Platz nehmen. Bahnt sich nun sogar ein Abgang aus Liverpool an?

Florian Wirtz: Wiedervereinigung mit Alonso?

Das wäre eine echte Sensation: Wie das spanische Portal „Defensa Central“ wissen will, soll Xabi Alonso den Plan verfolgen, die Chefetage von Real Madrid von einem Transfer von Florian Wirtz zu überzeugen. Der Offensivspieler und Alonso arbeiteten bereits bei Bayer Leverkusen äußerst erfolgreich zusammen und wurden dort 2024 deutscher Meister.

Aus rein sportlicher Sicht dürfte diese Idee bei Real-Boss Florentino Perez sicher großen Anklang finden. Denn bereits in diesem Sommer wurde den „Königlichen“ großes Interesse an den Diensten von Florian Wirtz nachgesagt. Zu jener Zeit entschied sich der 22-Jährige aber bekanntermaßen für einen Wechsel auf die Insel. Einen Schritt, den er wenig später schon wieder rückgängig machen könnte.

Liverpool baut auf Wirtz

Dass der FC Liverpool Florian Wirtz nach nur wenigen Monaten schon wieder aufgibt, erscheint allerdings unrealistisch. Schließlich dürfte man vor dem Abschluss des Transfers an der Anfield Road damit gerechnet haben, dass Wirtz mit der ein oder anderen Startschwierigkeit in der Premier League ankommt.

Real Madrid und Xabi Alonso werden es also schwer haben, die Verantwortlichen des FC Liverpool an den Verhandlungstisch zu bekommen. Dennoch dürfte Florian Wirtz daran gelegen sein, in den kommenden Wochen die Kurve zu kriegen.