Fehlentscheidung von Florian Wirtz! Rummenigge mit deutlicher Ansage

Der FC Bayern München schielte in diesem Sommer bekanntermaßen auf eine Verpflichtung von Florian Wirtz. Am Ende ist daraus jedoch nichts geworden, stattdessen schloss sich das Mega-Juwel dem FC Liverpool an.

Für den deutschen Rekordmeister ein herber Rückschlag. In den ersten Monaten auf der Insel läuft es für Florian Wirtz allerdings noch nicht so richtig rund. Nun äußert sich Karl-Heinz Rummenigge zum verpassten Wirtz-Transfer – und nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund.

Rummenigge bedauert Wechsel von Florian Wirtz

Der frühere Vorstandvorsitzende des FC Bayern gab gegenüber der „Sport Bild“ zu Protokoll: „Ich muss ehrlich sagen, im Falle von Florian Wirtz tut es mir nach wie vor leid, weil ich glaube, der Spieler wäre bei Bayern München besser aufgehoben als beim FC Liverpool“, so der langjährige Bayern-Boss im Interview.

Doch nicht nur bei Florian Wirtz platze ein Wechsel in diesem Sommer. Auch das Rennen um Nick Woltemade konnten die Münchener nicht für sich entscheiden. Obwohl der FC Bayern Interesse zeigte, hätten die finanziellen Rahmenbedingungen nicht gepasst. Rummenigge betonte: „Der FC Bayern ist gut beraten, nicht jeden finanziellen Wahnsinn mitzumachen.“

„Haben eine Topmannschaft“

Woltemade wechselte letztendlich für 85 Millionen Euro nach Newcastle. Trotz des Verlusts wichtiger Talente sieht Rummenigge Bayern weiterhin auf Topniveau. Mit den baldigen Rückkehrern Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito erwartet er eine starke Mannschaft. „Wir haben eine Topmannschaft. Auch in diesem Jahr wieder.“

Mit Florian Wirtz hätte Rummenigge den Kader jedoch gerne verstärkt. Der Wechsel des 22-jährigen Offensivspielers nach Liverpool bleibt aus seiner Sicht eine verpasste Chance für Bayern. Dennoch gilt weiterhin das Prinzip der soliden Finanzierung, um langfristig den sportlichen Erfolg des Klubs nachhaltig zu sichern.