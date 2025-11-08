Florian Wirtz weiter unter Beschuss: Jetzt wird sein Papa deutlich

Florian Wirtz ist aktuell das Gesprächsthema bei Liverpool – und das nicht nur wegen seines Rekord-Wechsels! In der ZDF-Sendung „Bolzplatz“ äußerte sich nun sein Vater Hans Wirtz zu den jüngsten Entwicklungen des 22-jährigen Nationalspielers. Eins steht für ihn fest: Florian wird seinen Wechsel und den stolzen Preis von 150 Millionen Euro mehr als rechtfertigen.

Im Sommer wechselte Florian Wirtz als teuerster deutscher Fußballer von Leverkusen in die Premier League zu den Reds. Doch der Start verlief nicht ganz wie erhofft – von Toren fehlt bisher jede Spur, und die teure Verpflichtung des Edeltechnikers sorgt teils für Stirnrunzeln.

Florian Wirtz: Eine Investition, die sich lohnen wird

Dennoch zeigt sich Vater Wirtz optimistisch. „Natürlich gibt es Verbesserungsbedarf, das sieht man am Tabellenstand. Aber das Team arbeitet daran. Florian ist ein hervorragender Spieler und wird sich an die Anforderungen anpassen“, so Hans Wirtz bestimmt.

Liverpool steht aktuell in der Liga nach zehn Spieltagen mit 18 Punkten auf Platz drei. An der Spitze thront der FC Arsenal mit bereits sieben Punkten Vorsprung. Keine leichte Ausgangslage für Liverpool – und keine einfache Zeit für Wirtz. Die Herbst-Krise mit mehreren Niederlagen in der Premier League und den bitteren Pleiten in Königsklasse und Ligapokal hat dem Team zugesetzt. Vor allem der hoch gehandelte Neuzugang geriet in die Kritik, denn bislang wartet Florian Wirtz noch immer auf sein allererstes Pflichtspiel-Tor im roten Trikot.

Top-Spiel gegen City

Trotz der Durststrecke gab es zuletzt wieder positive Zeichen. Beim 1:0-Sieg der Reds gegen Real Madrid in der Champions League lieferte Wirtz eine starke Leistung ab, die Hoffnungen weckt. „Das Spiel ist hier ganz anders als in der Bundesliga“, erklärte Hans Wirtz die Herausforderungen, vor denen sein Sohn steht. „Es ist weniger strukturiert und deutlich temporeicher. Aber Florian hat sich gut ins Team eingefunden, und die anderen sehen seine Qualität.“

Am Sonntag wartet für Florian Wirtz die nächste große Herausforderung: Liverpool tritt auswärts gegen Manchester City an – und das in einem echten Spitzenspiel. Was die Fans dann besonders interessiert: Knackt Wirtz endlich seinen Tor-Bann? Spiele wie gegen Real Madrid lassen zumindest hoffen. Mit seiner Technik und Übersicht hat er bereits bewiesen, dass er auch auf internationaler Bühne bestehen kann. Die Erwartungen sind hoch.