Weiter Wirbel um Florian Wirtz: Jetzt meldet sich ein Mitspieler deutlich zu Wort

Über kaum einen Spieler wird aktuell so viel berichtet, wie über Florian Wirtz. Bei seinem neuen Klub FC Liverpool ist immerhin in Sachen Torbeteiligungen der Knoten geplatzt. Beim 5:1-Sieg gegen Frankfurt glänzte der deutsche Nationalspieler endlich.

Von seinem Trainer Arne Slot und auch von seinen Teamkollegen bekommt Florian Wirtz viel Rückendeckung und Lob. Beim englischen Spitzenklub hofft man, dass der Neuzugang jetzt endlich durchstarten kann.

Florian Wirtz im Fokus der Kritik

Auf der Insel stand Florian Wirtz zuletzt stark in der Kritik. Vor dem Spiel gegen Frankfurt war er wegen ausbleibender Torbeteiligungen sogar spöttisch als „007“ bezeichnet worden – null Tore, null Assists, sieben Einsätze. Für den 125-Millionen-Euro-Neuzugang kein schmeichelhafter Spitzname.

Gegen Frankfurt zeigte der 22-Jährige dann seine ganze Klasse. Vor dem 4:1 legte er cool auf Cody Gakpo quer, beim 5:1 bediente er Dominik Szoboszlai mustergültig. Schon zuvor hatte er beim 1:2 gegen Manchester United entscheidend mitgewirkt, als er im Mittelfeld stark das Leder behauptete und den Angriff einleitete, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte.

Trainer Arne Slot lobte seinen Star anschließend, machte aber deutlich, dass er auf reine Zahlen wenig Wert legt. „Das finde ich schon witzig“, sagte Slot vor dem Premier-League-Spiel gegen Brentford. „Seine zweite Vorlage nennen wir jetzt Assist. Aber seine Beteiligung am 1:1 gegen United zählt überhaupt nicht, obwohl die sicherlich viel anspruchsvoller war als nun die beim 5:1.“

Mitspieler wird deutlich

Nach dem Frankfurt-Spiel gab sich Florian Wirtz erleichtert, aber selbstkritisch. „In der ersten Halbzeit habe ich mich noch schwergetan“, sagte er. „Insgesamt war es okay – ich weiß, dass ich noch viel, viel mehr kann. Ich bin froh, dass ich endlich mal eine Torbeteiligung habe.“

Sein Trainer war schon zuvor überzeugt. „Ich finde, seine Gesamtleistung war beeindruckend. Und davon haben wir vorher auch schon etwas gesehen, das ist meine Meinung“, erklärte Slot. Ähnlich lobend äußerte sich auch Mitspieler Andy Robertson: „Für mich war er herausragend, fantastisch. Er hat das Spiel immer mehr und mehr an sich genommen, vor allem in der zweiten Halbzeit.“

Robertson ergänzte: „Die Leute konzentrieren sich immer auf Zahlen und Tore. Aber das ist manchmal unfair. Er hat schon verdammt viele Chancen für uns herausgespielt. Der Unterschied war, dass am Ende am Mittwoch Assists standen. Hoffentlich nimmt er viel aus dieser Leistung mit.“