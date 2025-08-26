Florian Wirtz guckt nur zu! Liverpool feiert neuen Superstar

In der Premier League stand am Montagabend (25. August) ein echter Kracher an. Der Liverpool FC, mit Florian Wirtz in der Startelf, war bei Newcastle United zu Gast.

Das Spiel hatte es in sich: Führung, Rote Karte, Aufholjagd und ein Last-Minute-Treffer. Für neutrale Fußballfans war es ein aufregender Abend. Florian Wirtz fiel hingegen weniger auf und musste das Spektakel am Ende sogar von der Bank aus verfolgen.

Florian Wirtz blieb unauffällig

Lange Zeit lieferte sich Liverpool ein ausgeglichenes Duell mit Newcastle. Doch in der 35. Minute zeigte Ex-Bayern-Star Ryan Gravenberch sein Können. Er führte den Ball ruhig vor sich her und hämmerte ihn schließlich flach ins Eck zum 1:0.

Das Spiel kippte jedoch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Anthony Gordon krachte völlig übermotiviert in Virgil van Dijk und kassierte dafür die Rote Karte. Mit einem Mann mehr schien Liverpool klar im Vorteil. Von Florian Wirtz war zu diesem Zeitpunkt aber kaum etwas zu sehen. Nur ein Schuss in der 13. Minute sorgte kurzfristig für Aufmerksamkeit.

Reds-Juwel als neuer Held

Nach der Pause gelang dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitike, der wiederum schon komplett in Liverpool angekommen ist, das 2:0. In Überzahl schien das Spiel entschieden. Doch Bruno Guimaraes erzielte den Anschluss zum 2:1 und Newcastle drängte plötzlich auf den Ausgleich. Florian Wirtz konnte in dieser Phase nichts bewirken und wurde in der 80. Minute ausgewechselt.

Dann kam es knüppeldick für Liverpool: In der 88. Minute glich William Osula für Newcastle tatsächlich noch aus – und das trotz Unterzahl. Es sah nach einem Abend zum Vergessen aus für die „Reds“. Aber Florian Wirtz durfte von der Bank aus noch einen magischen Moment erleben.

In der letzten Aktion des Spiels, in der 100. Minute, leitete Liverpool noch einmal einen Angriff ein: Im Strafraum legte Mo Salah quer, Dominik Szoboszlai ließ seinen Gegenspieler mit einer Finte stark aussteigen, und der 16-jährige Rio Ngumoha – erst in der 96. Minute eingewechselt – traf traumhaft ins lange Eck. Siegtreffer beim Debüt, Endstand 3:2 für Liverpool – und bei den „Reds“ scheint ein neuer Superstar geboren.