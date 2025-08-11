Nach Rekord-Transfer: Florian Wirtz kassiert Rückschlag in Liverpool

In Deutschland herrscht für die Top-Klubs noch Ruhe. In England absolvierte Florian Wirtz mit dem FC Liverpool hingegen bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Und muss dabei den ersten bitteren Dämpfer bei seinem neuen Verein hinnehmen.

Im FA Community Shield traf man als amtierender Meister auf den FA-Cup-Sieger der vergangenen Saison, Crystal Palace. Doch trotz rund 250 Millionen Euro Investment für Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Jeremie Frimpong gingen die Reds am Ende leer aus. Wirtz war im entscheidenden Moment dabei völlig machtlos.

Florian Wirtz beim Elfmeterschießen nicht dabei

Denn Arne Slot nahm seinen Spielmacher in der 84. Spielminute beim Stand von 2:2 vom Feld. Besonders ärgerlich, denn im Community Shield wartet bereits nach 90 Minuten das Elfmeterschießen, das sich Wirtz in diesem Fall tatenlos angucken konnte – beziehungsweise musste. Denn es kam für Liverpool richtig übel.

Mohamed Salah, Alexis Mac Allister und der kurz vor Abpfiff für Florian Wirtz eingewechselte Harvey Elliott verschossen jeweils aus elf Metern. Und so triumphierte der Underdog. Crystal Palace holt den zweiten Pokal in diesem Jahr nach dem bereits überraschenden FA-Cup-Sieg gegen Manchester City. Für Liverpool und deren neue Nummer sieben heißt es: Mund abputzen, weitermachen.

Fokus auf Premier League

Sicher hatten die Reds gegen Crystal Palace den ersten Titel der neuen Saison erwartet. Doch der Fokus liegt natürlich vor allem auf der Premier League und die Champions League.

Bereits am Freitag (15. August, 21.00 Uhr) startet Florian Wirtz mit dem FC Liverpool in die englische Liga. Auftaktgegner ist der AFC Bournemouth. Viel mehr Ausrutscher sollte sich das Team von Arne Slot nicht erlauben. Dafür steckt zu viel Geld in den Neuverpflichtungen und im gesamten Kader.