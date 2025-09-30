Diese Worte haben es in sich! Florian Wirtz bekommt heftige Kritik zu spüren

Florian Wirtz hat nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool Schwierigkeiten, sich in der Premier League durchzusetzen. England-Legende Wayne Rooney kritisierte den Nationalspieler dafür scharf. In seiner Youtube-Sendung „The Wayne Rooney Show“ bewertete der 39-Jährige die bisherigen Leistungen des 22-Jährigen bei den Reds.

„Es war eine Menge Geld, und ich glaube, dass Wirtz tatsächlich dem Gleichgewicht von Liverpool und der Spielweise schadet,“ erklärte Rooney. Der Offensivspieler habe zwar Talent, passe aber nicht in Liverpools System. Laut Rooney konkurriert Wirtz mit anderen neuen Spielern und könne sich dabei nicht durchsetzen.

Rooney mit knallharter Kritik an Florian Wirtz

Rooney fügte hinzu: „Ich habe gesehen, wie Spieler in diese Liga gekommen sind, und es braucht Zeit. Für mich geht es nicht um den Preis, es geht um den Spieler und seine Fähigkeiten. Und ich sehe nicht, wo er in das System von Liverpool passt.“ In einer Entscheidung zwischen Wirtz und Szoboszlai würde Rooney Szoboszlai bevorzugen.

Für Florian Wirtz zahlte Liverpool 125 Millionen Euro, allerdings konnte er in der Premier League erst eine Vorlage im Community Shield verbuchen. Ein Treffer gelang ihm bisher nicht. Rooney ist skeptisch, ob sich Wirtz an das Team anpassen kann. Seine Startelf-Qualitäten stellt der Rekordtorschütze von Manchester United infrage.

Wirtz lässt sich nicht beirren

Wirtz selbst wirkt von der Kritik unbeeindruckt. „Ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, dass ich das irgendwann so richtig auf den Platz bekomme,“ betonte er im Interview. Der Nationalspieler bleibt optimistisch, dass er seine Leistungen beim FC Liverpool noch steigern kann.

Weitere News:

Florian Wirtz sieht sich derzeit mit Anpassungsproblemen konfrontiert, hofft jedoch, schon bald in der Premier League Fuß zu fassen. Ob er den Erwartungen von Fans und Experten gerecht wird, bleibt eine der spannendsten Fragen bei Liverpool.