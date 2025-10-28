FIFA macht Fans fassungslos! WM-Ticketpreise jenseits von Gut und Böse

Die Vorfreude steigt! In weniger als acht Monaten startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Und die Jagd auf die begehrten Tickets hat längst begonnen. Wer live bei den insgesamt 104 Spielen dabei sein will, muss schlucken – die Preise sind nämlich heißer als die Sonne über Mexiko und versauen so manchem Fan die Vorfreude.

Zweiter Verkaufsstart: Seit heute können sich Fans aus aller Welt ihre Eintrittskarten sichern. Anders als in der ersten Phase, in der nur Visa-Kartenbesitzer zugelassen waren, steht die Bestellplattform diesmal für jeden offen. Alles beginnt mit der Registrierung auf FIFA.com/tickets. Hier richtest du dir eine FIFA ID ein, die für alle weiteren Schritte notwendig ist. Wer bist du? Für welches Team schlägt dein Herz? Plane deinen WM-Besuch – egal ob Gruppenspiele, K.o.-Runde, Spiel um Platz 3 oder Finale.

FIFA-Karten: Luxus für echte Fußballfans

Die Preise für Tickets? Eine echte Achterbahnfahrt! Die günstigste Möglichkeit, die Gruppenphase zu verfolgen, beginnt bei 400 US-Dollar (rund 340 Euro). Doch wer sich den Traum vom Finale erfüllen möchte, muss tief in die eigene Tasche greifen: Spitzenkarten der Kategorie 1 für das Endspiel liegen bei stolzen 20.000 US-Dollar (etwa 17.000 Euro). Den „Schnapper“ für das Finale – Kategorie 4 – gibt’s trotzdem nicht unter 11.258 Dollar (knapp 10.000 Euro) inklusive Steuern.

Besonders spannend: Die Preise sind dynamisch (hier mehr dazu) und abhängig von Spielort und Nachfrage. Während ein Gruppenspiel in Boston beispielsweise etwas günstiger ist, zahlt man in Los Angeles mehr. Ob die Preise steigen oder fallen, bleibt unklar – hier pokert die FIFA.

Weltweite Begeisterung: Ein Blick auf die Statistik

Bereits in der ersten Ticket-Runde Mitte September wurde es international: Über eine Million Karten gingen weg. Die Spitzenreiter beim Verkauf kommen wenig überraschend aus den drei Gastgebernationen. Aber auch Fans aus Deutschland und England sind vorne mit dabei. Die Auslosung der Gruppen am 5. Dezember wird die nächste Verkaufsphase einläuten, bei der Fans gezielt Spielpaarungen auswählen können.

Wer noch unsicher ist, ob sein Team überhaupt dabei ist, muss abwarten – aktuell kämpft die deutsche Nationalmannschaft um die endgültige Qualifikation. Noch stehen zwei Partien aus. Als momentaner Gruppenerster ist die Endrunde aber zum Greifen nah.

WM-Hoffnung: Restkarten und Weiterverkauf

Verpasst? Kein Problem! Die FIFA wird einen Last-Minute-Verkauf starten, kurz bevor die WM losgeht. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Tickets über die offizielle Weiterverkaufsplattform loszuwerden. Achtung: Hier fallen happige 15 Prozent Gebühren für Käufer und Verkäufer an.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird ein Fußballfest der Superlative – wer dabei sein will, muss aber richtig tief in die Tasche greifen.