FIFA macht es Monate vor der WM 2026 offiziell – jetzt kann es jeder sehen

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bekommt mit Maple, Zayu und Clutch gleich drei Maskottchen. Diese stehen für die Gastgeberländer: Maple, ein Elch, repräsentiert Kanada, Zayu, ein Jaguar, steht für Mexiko, und Clutch, ein Weißkopfseeadler, symbolisiert die USA. Die FIFA hat die Maskottchen am Donnerstag (25. September) vorgestellt.

Laut FIFA verkörpern die Figuren die Kultur, Tradition und den Charakter ihrer Länder. Zudem stehen sie für Einheit, Vielfalt und die gemeinsame Begeisterung für den Fußball. Mit kreativen Hintergrundgeschichten hat die FIFA die Maskottchen lebendig gestaltet, um die Emotionen der Fans anzusprechen.

FIFA hebt die Maskottchen hervor

Maple wird als Street-Style-Künstler, leidenschaftlicher Musikfan und engagierter Torwart beschrieben. Zayu gilt als Symbol der kulturellen Identität Mexikos. Clutch, der Weißkopfseeadler, wird von der FIFA als Abenteurer mit grenzenloser Neugier charakterisiert, der die Vielfalt der USA erkundet und feiert.

Die FIFA hat die Auswahl der Maskottchen so gestaltet, dass sie die Besonderheiten und den Charme jedes Landes betonen. Diese Figuren sollen nicht nur Identifikationsfiguren der WM sein, sondern auch die Einzigartigkeit der Gastgeberländer präsentieren und die Vorfreude auf das Turnier weltweit steigern.

Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Teams ausgetragen. Das Turnier startet am 11. Juni in Mexiko-Stadt. Das Finale findet am 19. Juli im MetLife Stadium nahe New York statt. Die FIFA hat die Gruppenauslosung für den 5. Dezember 2025 im Kennedy Center in Washington angesetzt. Titelverteidiger ist Argentinien, das den Titel bei der Winter-WM in Katar gewinnen konnte.