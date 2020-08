Fifa 21: Jetzt platzt Kommentator Frank Buschmann der Kragen – „An alle Fifa-Zocker...“

Zwei Monate sind es noch bis zum Release von Fifa 21. Und schon jetzt platzt Frank Buschmann der Kragen.

Der Kommentator hat eine wichtige Bitte an alle Zocker der Spiele-Reihe.

Fifa 21: Kommentator Buschmann platzt der Kragen

Dass das Spiel hin und wieder zu einen Wutanfall vor dem Bildschirm führen kann, weiß jeder, der schon einmal einen Controller in der Hand hatte, um sich mit Freunden in Fifa zu duellieren. Trotzdem hat Frank Buschmann jetzt einen wichtigen Appell: „An alle Fifa Zocker!“, beginnt der 55-Jährige auf seinem Twitter-Account.

„Bitte nicht die Kommentatoren unflätig beschimpfen. Wir sind nicht schuld, wenn Ihr zu schlecht spielt!“ Deutliche Worte – und er schiebt sogar noch frech hinterher: „Aufhören zu heulen und immer an die Kinderstube denken... Wir hören uns!“

Frank Buschmann mit seiner Freundin Lisa Heckl. Foto: imago images / Agentur Baganz

Für seine Ansage wird Buschmann von den meisten Twitter-Usern gefeiert. Während einige seine mittlerweile kultigen Kommentare wie „Der Abiturient nennt es antizipieren“ aus den vorigen Fifa-Spielen zitieren, üben andere auch Kritik an Buschmann.

Das ist Frank Buschmann:

geboren 1964 in Bottrop

deutscher Moderator und Sportreporter

zweifacher Gewinner des deutschen Sportjournalistenpreises

kommentierte bereits Raab-Shows, Football, Basketball, Fußball und vieles mehr

Einer münzt Buschmanns Ansage gleich mal auf diesen selbst um: „An alle Fußball-Kommentatoren. Bitte nicht auf Krampf in jedem Spiel ein Witzefeuerwerk zünden, was uns dann die Gaming-Industrie im Namen des Realismus ein volles Jahr in die Hirse ballert.“ Buschmann reagiert kühl: „Gebe ich weiter!“

Seit 2011 ist Frank Buschmann schon bei Fifa zu hören, zunächst an der Seite von Manfred Breuckmann, seit 2016 zusammen mit seinem „Sky“-Kollegen Wolff-Christoph Fuss. Fifa 21, der neueste Teil der Serie, erscheint am 6. Oktober. (the)