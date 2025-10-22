UEFA verkündet Entscheidung für Fenerbahce – Stuttgart: Fans schauen genau hin

Heißes Duell in der Europa League: Der VfB Stuttgart gastiert am Donnerstag (23. November, 18.45 Uhr) beim türkischen Traditionsverein Fenerbahce Istanbul.

Im Hexenkessel von Istanbul braucht man nicht als Spieler einen kühlen Kopf: Für Fenerbahce gegen Stuttgart hat die UEFA jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen, die für Aufsehen sorgt.

Fenerbahce – Stuttgart: UEFA-Entscheidung offiziell

Sowohl Fenerbahce als auch Stuttgart sind in der Ligaphase der Europa League je mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Die Mannschaft von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß besiegte zunächst Celta Vigo (2:1), enttäuschte dann aber beim FC Basel (0:2). Die Istanbuler verloren zunächst in Zagreb (1:3), konnten dann unter Neu-Coach Domenico Tedesco gegen Nizza einen wichtigen 2:1-Sieg feiern.

Wer von den beiden Teams weiter gute Chancen auf das direkte Weiterkommen ins Achtelfinale haben will, braucht also drei Punkte. Für die Partie im Istanbuler Ülker Stadion hat die UEFA jetzt mitgeteilt, welcher Schiedsrichter im Einsatz sein wird.

Es handelt sich hierbei um Jakob Kehlet aus Dänemark. Der 45-Jährige war in der Europa League bislang schon 23 Mal im Einsatz. Im Hexenkessel von Istanbul braucht der Unparteiische einen kühlen Kopf, schließlich kann es hier ganz schön laut werden.

Kehlet leitete in seiner Karriere bisher weder Fenerbahce Istanbul noch den VfB Stuttgart. Deshalb wird es für den Referee ein Debüt. Unterstützt wird er dabei von seinen beiden Assistenten Lars Hummelgaard und Dennis Rasmussen. Der vierte Offizielle ist Mikkel Redder. An den VAR-Monitoren sitzen mit Jonas Hansen und Jens Maae ebenfalls nur Dänen. Alle Beteiligten werden hoffen, dass das Schiedsrichterteam nicht im Fokus stehen wird.

Währenddessen kommt es für die Stuttgarter zu einem Wiedersehen mit Tedesco, der in Esslingen aufgewachsen ist und einst zunächst Co-Trainer, dann anschließend Trainer der U17 war. Später hatte der Coach Stationen bei der TSG Hoffenheim, Aue, Schalke 04, Spartak Moskau und RB Leipzig. Einige Jahre war er auch Nationaltrainer Belgiens, ehe er vor einem Monat bei Fenerbahce übernommen hat.