Fenerbahce – Galatasaray: Mesut Özil wird zur Reizfigur! Gala scharrt vor Topspiel-Derby mit den Hufen – „Lasst ihn kommen“

Istanbul. Stadtderby, Spitzenspiel und womöglich das Startelf-Debüt von Mesut Özil: Fenerbahce – Galatasaray elektrisiert nicht nur die Türkei. Auch in Deutschland richten sich viele Augen auf das Spiel am Samstag (17 Uhr).

13 Minuten durfte Mesut Özil beim 2:1 bei Hatayspor ran. Das Stadtderby Fenerbahce gegen Galatasaray soll jetzt sein Startelf-Debüt sein – und das könnte eine knallharte Angelegenheit werden.

Mesut Özil bei Fenerbahce – Galatasaray vor heftigem Startelf-Debüt

Trotz Heimspiel vor leerer Kulisse drehen die Fener-Fans vor Vorfreude fast durch. Auf Gala-Seite sieht es nicht anders aus. Alle scharren mit den Hufen, wollen das Derby, Spitzenspiel und Mesut Özil sehen.

Bei Fenerbahce gegen Galatasaray geht es auch ohne Fans immer heiß her. Foto: imago images/Seskim Photo

Hier halten wir dich über die Partie auf dem Laufenden.

+++ Newsblog aktualisieren +++

Fenerbahce – Galatasaray -:- (-:-)

Tore:

------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Fenerbahce: Bayindir, Erkin, Szalai, Aziz, Sangare, Gustavo, Tufan, Thiam, Özil, Valencia, Samatta

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Teixeira, Donk, Linnes, Antalyali, Onyekuru, Arda, Etebo, Kilinic, Babel

------------------------

17.25 Uhr: Im Netz überschlagen sich die Fans beider Lager vor Vorfreude. Memes von Mesut Özil als Löwenbändiger (Gala-Fans nennen sich die Löwen), als martialischer Krieger. Auf der anderen Seite ist die Lust nicht kleiner: „Lasst ihn kommen“ sagen die Fans des Rekordmeisters Galatasaray siegessicher.

16.55 Uhr: Schon jetzt wird Özil zur Reizfigur der Partie. Die Erwartungen der Fener-Fans sind immens, für die Gala-Anhänger ist er schon jetzt ein gefühlter Endgegner geworden. Wie geht der 32-Jährige damit um?

14.50 Uhr: Istanbul-Derby, Erster gegen Zweiter... als wäre die Partie nicht so schon heiß genug, steht auch noch das Heim- und Startelf-Debüt von Mesut Özil an. Frisch nach Istanbul gewechselt, soll der Weltmeister ausgerechnet im hitzigen Stadtduell von Beginn an ran.

---------------------------

Mehr Sport-News:

RTL-Hammer! TV-Sender sichert sich IHN als Experten für die Länderspiele

Formel 1: Chaos-Saison droht – DAS gab es noch nie!

Sebastian Vettel: Ferrari-Nachfolger mit krasser Aktion! Vettel dürfte sie gar nicht gefallen

---------------------------

Freitag, 12.17 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Newsblog zum Istanbuler Stadtderby Fenerbahce gegen Galatasaray. Morgen richten sich alle Augen auf das Spitzenspiel in der Süper Lig – auch wegen Mesut Özil.