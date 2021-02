Fenerbahce – Galatasaray: Mesut Özil' Heimdebüt wird zum Drama! VAR-Pech & Verlust der Tabellenführung

Istanbul. Stadtderby, Spitzenspiel und womöglich das Startelf-Debüt von Mesut Özil: Fenerbahce – Galatasaray elektrisiert nicht nur die Türkei. Auch in Deutschland richten sich viele Augen auf das Spiel am Samstag (17 Uhr).

13 Minuten durfte Mesut Özil beim 2:1 bei Hatayspor ran. Das Stadtderby Fenerbahce gegen Galatasaray soll jetzt sein Startelf-Debüt sein – und das könnte eine knallharte Angelegenheit werden.

Mesut Özil bei Fenerbahce – Galatasaray vor heftigem Startelf-Debüt

Trotz Heimspiel vor leerer Kulisse drehen die Fener-Fans vor Vorfreude fast durch. Auf Gala-Seite sieht es nicht anders aus. Alle scharren mit den Hufen, wollen das Derby, Spitzenspiel und Mesut Özil sehen.

Bei Fenerbahce gegen Galatasaray geht es auch ohne Fans immer heiß her. Foto: imago images/Seskim Photo

Hier halten wir dich über die Partie auf dem Laufenden.

Fenerbahce – Galatasaray 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Abdallah (55.)

Bestätigte Aufstellungen:

Fenerbahce: Bayindir - Erkin, Szalai, Aziz, Sangare - Sosa, Tufan - Ossay-Samuel, Yandas (63. Özil) , Valencia (63. Cisse) - Samatta (78. Gümüs)

Galatasaray: Muslera - Saracchi (87. Tasdemir), Marcao, Donk, Linnes (82. Yedlin) - Antalyali - Onyekuru (78. Akturkoglu), Turan (78. Babel) , Belhanda, Kilinic (87. Etebo) - Abdallah

19.01 Uhr: Abpfiff in Istanbul! Mesut Özil und Fenerbahce Istanbul verlieren das Derby gegen Galatasaray. In der Tabelle ziejt der Erzfeind damit an Fenerbahce vorbei, allerdings nur wegen dem Torverhältnis.

18.39 Uhr: Beinahe der Ausgleich! Tufan trifft, Özil gibt den Assist, doch der VAR greift ein - das Tor zählt nicht, der Grund: Abseits.

18.26 Uhr: Jetzt ist es soweit: Mesut Özil kommt für Mert Yandas in die Partie und feiert sein Heimdebüt. Kann er die Wende bringen?

18.16 Uhr: Tor für Galatasaray!

Die Gäste treffen! Abdallah trifft von der Strafraumgrenze ins untere rechte Eck - der Özil-Klub liegt hinten! Reagiert Trainer Erol Bulut jetzt und bringt Özil?

18.06 Uhr: Keine Wechsel zur Pause: Mesut Özil muss weiter auf seinen Einsatz warten!

17.49 Uhr: Keine Tore zu Pause in Istanbul. Ausgeglichene Statistiken. Der Aufreger der 1. Halbzeit war eine Elfmeter-Überprüfung des VAR, die negativ ausfiel. Noch sitzt Mesut Özil weiter auf der Bank.

17.00 Uhr: Los geht's im Şükrü Saracoğlu Stadion - allerdings erstmal ohne Mesut Özil.

16.41 Uhr: Überraschung um Mesut Özil! Der Superstar sitzt gegen Galatasaray erst einmal auf der Bank. So starten die Teams:

Fenerbahce: Bayindir - Erkin, Szalai, Aziz, Sangare - Sosa, Tufan - Ossay-Samuel, Yandas, Valencia - Samatta

Bayindir - Erkin, Szalai, Aziz, Sangare - Sosa, Tufan - Ossay-Samuel, Yandas, Valencia - Samatta Galatasaray: Muslera - Saracchi, Marcao, Donk, Linnes - Antalyali - Onyekuru, Turan, Belhanda, Kilinic - Abdallah

15.32 Uhr: Die Fans von Fenerbahce Istanbul sehnen sich nach einem Sieg. Zuletzt gewann der Özil-Klub 2017 gegen Galatsaray. Allerdings endeten sechs der letzten sieben Begegnungen Unentschieden.

12.07 Uhr: Bei Instagram schwört Mesut Özil seine Fans schon mal auf die anstehende Partie ein. "Kann es kaum erwarten", schreibt er zu einem Beitrag und in einem Anderen: "Ich freue mich auf das größte Spiel im türkischen Fußball".

10.03 Uhr: Der Tag auf den viele Fans gewartet haben ist endlich gekommen: Das Derby zwischen Fenerbahce und Galatasaray Istanbul steht an und das möglicherweise mit dem Startelfdebüt von Mesut Özil!

20.45 Uhr: Alles deutet darauf hin, dass Mesut Özil morgen in der Startelf steht. Es wäre der erste Einsatz im neuen heimischen Stadion und der erste von Beginn an für den Deutschen.

19.15 Uhr: Für das hitzige Derby hat sich der türkische Verband einen routinierten Schiedsrichter ausgesucht. Der 44-Jährige Cüneyt Cakir, der auch schon Gladbachs 4:0 in der Champions League gegen Donezk pfiff, leitet die Partie.

17.25 Uhr: Im Netz überschlagen sich die Fans beider Lager vor Vorfreude. Memes von Mesut Özil als Löwenbändiger (Gala-Fans nennen sich die Löwen), als martialischer Krieger. Auf der anderen Seite ist die Lust nicht kleiner: „Lasst ihn kommen“ sagen die Fans des Rekordmeisters Galatasaray siegessicher.

16.55 Uhr: Schon jetzt wird Özil zur Reizfigur der Partie. Die Erwartungen der Fener-Fans sind immens, für die Gala-Anhänger ist er schon jetzt ein gefühlter Endgegner geworden. Wie geht der 32-Jährige damit um?

14.50 Uhr: Istanbul-Derby, Erster gegen Zweiter... als wäre die Partie nicht so schon heiß genug, steht auch noch das Heim- und Startelf-Debüt von Mesut Özil an. Frisch nach Istanbul gewechselt, soll der Weltmeister ausgerechnet im hitzigen Stadtduell von Beginn an ran.

Freitag, 12.17 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Newsblog zum Istanbuler Stadtderby Fenerbahce gegen Galatasaray. Morgen richten sich alle Augen auf das Spitzenspiel in der Süper Lig – auch wegen Mesut Özil.