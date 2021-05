FC Villarreal – Manchester United: Dortmund hofft auf ManU-Sieg! Das ist der Grund

Am Mittwochabend stehen sich in Danzig, im Finale der Europa League, der FC Villarreal und Manchester United gegenüber.

Im Finale der Europa League kommt es am Mittwochabend zum Duell zwischen dem FC Villarreal und Manchester United.

Die Engländer hatten im Halbfinale den AS Rom ausgeschaltet, die Spanier den FC Arsenal London. Nun ermitteln Villarreal und Manchester United den Sieger des diesjährigen Wettbewerbs.

FC Villarreal – Manchester United: BVB hofft auf Sieg von ManU! Das ist der Grund

Die Rollen sind klar verteilt: Manchester United geht gegen den FC Villarreal als Favorit ins Rennen. Doch in einem Finale sind Überraschungen immer möglich.

Alle Infos zur Europa League und zum Finale FC Villarreal – Manchester United im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------

Spielinfos:

Anstoß: Mittwoch, 26.05.2021, 21 Uhr

Ort: Stadion Miejski (Danzig)

Schiedsrichter: Turpin Clement (Frankreich)

---------------

Mögliche Aufstellungen:

Villarreal: Rulli, Pedraza, Pau, Albiol, Gaspar - Trigueros, Parejo, Capoue, Pino, Gerard, Bacca

Manchester: Henderson, Telles, Lindelöf, Bailly, Wan-Bissaka - Pogba, Fred - Greenwood, Fernandes, Rashford - Cavandi

---------------

FC Villarreal - Manchester United -:- (-:-)

---------------

10.40 Uhr: Borussia Dortmund hofft auf einen Sieg von Manchester United. Sollte der FC Villarreal in Danzig Europa-League-Sieger werden, wären die Spanier für die Champions League qualifiziert und als Sieger des Wettbewerbs automatisch bei der Auslosung in Lostopf eins. Dadurch würde der BVB bei einem Sieg der Spanier aus Lostopf zwei in drei fallen. Es drohen dadurch weitere stärkere Gegner. Gewinnt Manchester United die Europa League, gäbe es also für Dortmund keine Verschiebung

Dienstag, 25.05.2021, 10.30 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum diesjährigen Finale der Europa League. Es stehen sich gegenüber: der FC Villarreal und Manchester United. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.