FC Sevilla – Inter Mailand im Live-Ticker: Irres Finale! De Jong dreht packende Partie – dann kommt Godin

Am Freitagabend kommt es in der Europa League zum Finale FC Sevilla – Inter Mailand.

Im Endspiel der Europa League zwischen Sevilla und Inter Mailand trifft der Vierte der Primera Division auf den Zweiten der Serie A.

FC Sevilla – Inter Mailand im Live-Ticker

Einen deutlichen Favoriten gibt es in diesem Finale nicht. Daher freuen wir uns auf ein packendes Endspiel.

Alle Infos zum Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand gibt’s in unserem Live-Ticker!

Sevilla – Inter 2:2 (2:2)

Tore: 0:1 Lukaku (5.), 1:1 de Jong (13.), 2:1 de Jong (34.), 2:2 Godin (35.)

Mögliche Aufstellungen:

Sevilla: Bono – Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon – Fernando – Banega, Jordan – Suso, de Jong, Ocampos

Inter: Handanovic – Godin, de Vrij, Bastoni – d’Ambrosio, Brozovic, Young – Barella, Gagliardini – Lukaku, Marinez

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 21.08.2020, 21 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

45.+1 Minute: Pause! Nach 45 packenden Minuten steht es 2:2. Wir freuen uns schon auf die zweite Hälfte.

43. Minute: Sehen wir vor der Pause noch einen weiteren Treffer?

35. Minute: Tor für Inter!

Die direkte Antwort! Godin gleicht für Inter aus. Was ein packendes Finale!

34. Minute: Tor für Sevilla!

Nach einer Freistoß-Hereingabe hält de Jong den Kopf hin, und der Ball segelt über Handanovic ins Tor.

29. Minute: Wir sehen ein packendes hart umkämpftes Spiel. Wer setzt den nächsten Punch?

20. Minute: Nicht nur wegen der beiden frühen Treffer ist in diesem Finale von Beginn an mächtig Feuer in der Partie. Munter geht es hin und her, und in den Zweikämpfen geht es hart zur Sache. Gerne mehr davon!

13. Minute: Tor für Sevilla!

Kaum frage ich, ob Sevilla in den nächsten Minuten den Ausgleich erzielt, da gibt de Jong mir eine Antwort. Nach einer scharfen Hereingabe vors Inter-Tor nickt der Ex-Gladbacher mit einem sehenswerten Flugkopfball zum 1:1 ein.

12. Minute: Sevilla lässt sich durch den Gegentreffer nicht verunsichern. Die Andalusier spielen mutig nach vorne und setzen Inter früh in der Hälfte der Italiener unter Druck. Gelingt Sevilla schon bald der Ausgleich?

5. Minute: Tor für Inter!

Lukaku setzt sich gegen Diego Carlos durch und zieht mit dem Ball in den Strafraum. Dort bringt Diego Carlos den Stürmer zu Fall, und es gibt zu Recht Strafstoß. Lukaku tritt an und verwandelt eiskalt.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

20.55 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Dann kann's ja losgehen.

20.30 Uhr: In einer halben Stunde geht's endlich los. Sevilla oder Inter - wer gewinnt die Europa League? Gleich wissen wir mehr?

20.00 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Beide Teams beginnen wie erwartet. Bei Sevilla rückt der ehemalige Gladbacher de Jong in die Startelf.

14.14 Uhr: Normalerweise würden die beiden Finalisten neben der Trophäe ja auch um den Einzug in die Champions League spiele. Seit 2015 qualifiziert sich de Europa League Sieger für die Königsklasse. Jedoch ist das am heutigen Abend hinfällig. Sowohl Sevilla (4. in Spanien) als auch Inter (Vizemeister in Italien) sind ohnehin schon für die Champions League im kommenden Jahr qualifiziert.

Freitag, 21. August, 07.40 Uhr: Einen schönen guten Morgen zum Finaltag. In ein paar Stunden geht es im Stadion des 1. FC Köln richtig rund.

16.31 Uhr: Der FC Sevilla setzte sich in der Europa League in einer Gruppe mit Qarabag Agdam, APOEL Nikosia und F91 Düdelingen durch. In der Zwischenrunde schaltete Sevilla den rumänischen Club CFR Cluj aus. Im Achtelfinale folgte ein Sieg gegen den AS Rom. Im Viertelfinale gewann Sevilla 1:0 gegen Wolverhampton, und im Halbfinale musste Manchester United mit 2:1 dran glauben.

12.13 Uhr: Inter Mailand landete in der Champions-League-Gruppenphase hinter dem FC Barcelona und Borussia Dortmund sowie vor Slavia Prag auf dem 3. Platz. In der Zwischenrunde der Europa League bezwang Inter den bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad mit 2:0 und 2:1. Im Achtelfinale folgte dann ein 2:0-Erfolg über den FC Getafe. Im Viertelfinale gewann Inter mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen, und im Halbfinale schoss Mailand den ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk mit 5:0 ab.

10.59 Uhr: Der FC Sevilla stand in den vergangenen 14 Jahren fünf Mal im Finale der Europa League. Jedes einzelne dieser Endspiele entschieden die Andalusier für sich. Inter Mailand erreichte das Endspiel vier Mal und gewann drei seiner Finals. Die einzige Finalpleite kassierte Inter 1997 gegen Schalke.

Donnerstag, 20. August, 7.34 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Endspiel der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.