FC Sevilla – Inter Mailand im Live-Ticker: Finale! Wer gewinnt die Europa League?

Am Freitagabend kommt es in der Europa League zum Finale FC Sevilla – Inter Mailand.

Im Endspiel der Europa League zwischen Sevilla und Inter Mailand trifft der Vierte der Primera Division auf den Zweiten der Serie A.

FC Sevilla – Inter Mailand im Live-Ticker

Einen deutlichen Favoriten gibt es in diesem Finale nicht. Daher freuen wir uns auf ein packendes Endspiel.

Alle Infos zum Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand gibt’s in unserem Live-Ticker!

Sevilla – Inter -:- (-:-)

Tore:

--------------

--------------

Mögliche Aufstellungen:

Sevilla: Bono – Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon – Fernando – Banega, Jordan – Suso, de Jong, Ocampos

Inter: Handanovic – Godin, de Vrij, Bastoni – d’Ambrosio, Brozovic, Young – Barella, Gagliardini – Lukaku, Marinez

--------------

Spieldaten:

Anstoß: Freitag, 21.08.2020, 21 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

--------------

16.31 Uhr: Der FC Sevilla setzte sich in der Europa League in einer Gruppe mit Qarabag Agdam, APOEL Nikosia und F91 Düdelingen durch. In der Zwischenrunde schaltete Sevilla den rumänischen Club CFR Cluj aus. Im Achtelfinale folgte ein Sieg gegen den AS Rom. Im Viertelfinale gewann Sevilla 1:0 gegen Wolverhampton, und im Halbfinale musste Manchester United mit 2:1 dran glauben.

12.13 Uhr: Inter Mailand landete in der Champions-League-Gruppenphase hinter dem FC Barcelona und Borussia Dortmund sowie vor Slavia Prag auf dem 3. Platz. In der Zwischenrunde der Europa League bezwang Inter den bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad mit 2:0 und 2:1. Im Achtelfinale folgte dann ein 2:0-Erfolg über den FC Getafe. Im Viertelfinale gewann Inter mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen, und im Halbfinale schoss Mailand den ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk mit 5:0 ab.

10.59 Uhr: Der FC Sevilla stand in den vergangenen 14 Jahren fünf Mal im Finale der Europa League. Jedes einzelne dieser Endspiele entschieden die Andalusier für sich. Inter Mailand erreichte das Endspiel vier Mal und gewann drei seiner Finals. Die einzige Finalpleite kassierte Inter 1997 gegen Schalke.

Donnerstag, 20. August, 7.34 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Endspiel der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.