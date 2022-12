FC Schalke 04: Fans verzweifeln – auch bei IHM trifft ein altes Phänomen zu

Manch einen Transfer-Rückschlag musste der FC Schalke 04 in seiner Vereinsgeschichte verkraften. Gerade in den 2010er Jahren investierten die Knappen teilweise große Millionensummen in neue Spieler – und wurden oft bitter enttäuscht.

Noch bedrückender: Einige Flops drehten nach ihrer Zeit beim FC Schalke 04 ordentlich auf. Das sorgte beim Bundesligist oft für Hadern. Nun gibt es wieder einen Spieler, der nach seiner Zeit in Gelsenkirchen zeigt, was wirklich in ihm steckt.

FC Schalke 04: Torwart erlebte bittere Zeit

Frederik Rönnow kam wohl zum ungünstigsten Zeitpunkt bei S04 unter. In der Saison 2020/2021 holte ihn der Verein per Leihe aus Frankfurt. Für den Dänen war es eine Saison zum Vergessen – sowohl sportlich als auch persönlich. Er wechselte zwischen Bank und Tor. Am Ende stieg Schalke ab und Rönnow ging zurück zur Eintracht.

Mittlerweile ist der ehemalige Keeper des FC Schalke 04 bei Union Berlin untergekommen. Und dort zeigt er mal so richtig, was in ihm steckt. Union ist die Überraschungsmannschaft der Hinrunde, überwintert auf Platz fünf. Rönnow trägt daran einen großen Anteil.

Bis er sich im November verletzte, kassierten die Hauptstädter mit ihm nur neun Gegentore. Zudem weist er die höchste Quote abgewehrter Schüsse aller Torhüter auf. „Er hat eine Top-Leistung gebracht. Das war auch nicht selbstverständlich“, lobt Geschäftsführer Oliver Ruhnert im „Kicker“.

FC Schalke 04: Rönnow setzt Serie fort

Damit setzt der 30-Jährige eine Serie fort, die den Fans der Knappen schwer im Magen liegt: Spieler, die nach ihrer Zeit beim FC Schalke 04 urplötzlich auftrumpfen. Eines der jüngsten Beispiele: Marvin Pieringer. Der bekam vergangene Saison für Schalke in der zweiten Liga kaum einen Fuß in die Tür. In diesem Jahr jagt er als Leihgabe für Paderborn den Aufstieg und die Kanone.

Weitere Nachrichten:

Ein weiteres Beispiel ist Breel Embolo (bis heute der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte). Seit dieser bei Borussia Mönchengladbach spielt, ist er deutlich gefährlicher geworden, als zu seiner verletzungsgeplagten Schalke-Zeit.