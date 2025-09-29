Entscheidung für Pafos FC – Bayern München offiziell! UEFA teilt sie mit

Nach der Bundesliga ist der FC Bayern München nun wieder in der Champions League gefordert. Dabei geht es gegen Königsklassen-Neuling Pafos FC (30. September, 21 Uhr). Dort soll es für den deutschen Rekordmeister genauso erfolgreich weitergehen, wie es in der aktuellen Saison der Fall ist.

Schon am 1. Spieltag der Ligaphase siegte der FC Bayern verdient gegen den FC Chelsea, nun soll auch gegen den Pafos FC der nächste Dreier folgen. Für dieses Spiel hat die UEFA eine Entscheidung nun offiziell mitgeteilt.

Pafos FC – FC Bayern München: UEFA-Entscheidung offiziell

In der Bundesliga das Maß aller Dinge, in der Champions League soll die Siegesserie fortgesetzt werden: Gegen den Pafos FC sollte es für den FC Bayern München eine eigentlich einfache Aufgabe werden. Der Neuling aus Zypern ist allerdings nicht zu unterschätzen, das weiß sicherlich auch Trainer Vincent Kompany.

Auch interessant: Jetzt ist es offiziell: FC Bayern verkündet spektakuläre Rückkehr

Dennoch werden die Münchener mit dem Ziel auf die Insel reisen, die drei Punkte mit zurück nach Deutschland zu holen. Dann könnte der FCB in der frisch gestarteten Ligaphase der Königsklasse mit zwei Siegen den nächsten großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für die Begegnung des FC Bayern in Pafos hat die UEFA auch eine Entscheidung mitgeteilt. Es geht um das Schiedsrichtergespann. Manfredas Lukjancukas aus Litauen wird die Partie pfeifen.

Premiere beim CL-Spiel

Für den FC Bayern München kommt es dabei zur Premiere. Lukjancukas hat noch nie ein Spiel der Münchener gepfiffen. Beim Gegner Pafos FC sieht es dagegen anders aus. Anfang des Jahres war der Litauer beim Pokalspiel gegen Apoel Nikosia im Einsatz. In vielen Ligen und nationalen Wettbewerben ist es üblich, Schiedsrichter aus dem Ausland zu holen, die für brisante Partien eingesetzt werden.

Im besagten Spiel zeigte Lukjancukas übrigens ganze 13(!) Gelbe Karten und stellte Pafos-Spieler Derrick Luckassen vom Platz. Der Innenverteidiger wird nun in der Champions League auf den Unparteiischen treffen.

Mehr Nachrichten für dich:

Lukjancukas wird hoffen, dass er und seine Assistenten Mangirdas Mirauskas und Aleksandras Stepanovas nicht im Mittelpunkt stehen werden. Der vierte Offizielle ist Vilius Paulauskas. Am VAR-Monitor schauen sich die beiden Spanier Guillermo Fernandez und Javier Villanueva mögliche strittige Szenen an.