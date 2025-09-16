Entscheidung gefallen! UEFA macht es vor FC Liverpool – Atletico Madrid offiziell

Es ist eines der prestigereichsten Champions-League-Duelle des ersten Spieltags: Atletico Madrid ist am Mittwoch (21 Uhr) an der Anfield Road beim FC Liverpool zu Gast. Ein echtes Kracher-Duell – ein Spiel, das kaum ein Fußballfan verpassen möchte.

Spannend ist es auch für den deutschen Fußball, denn Florian Wirtz wird sein Debüt mit den „Reds“ in der Königsklasse feiern. Jetzt hat die UEFA auch noch eine wichtige Entscheidung für das Match FC Liverpool – Atletico Madrid bekanntgegeben.

FC Liverpool – Atletico Madrid: Schiedsrichter bekannt

Ein Duell, das mit höchster Intensität und Qualität geführt wird. In solchen Spielen spielt der Schiedsrichter oft eine entscheidende Rolle. Wie die UEFA offiziell mitteilte, wird der Italiener Maurizio Mariani die Partie leiten.

Mariani ist bereits 43 Jahre alt, pfiff allerdings erst elf Spiele in der höchsten europäischen Spielklasse. In der Champions League durfte er noch kein Spiel nach dem Viertelfinale leiten. Für Mariani ist es daher eine große Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau zu beweisen.

Keine Erfahrung mit Mariani

Ein spannender Fakt zu Mariani vor diesem Duell: Der Referee pfiff bislang weder die „Reds“ noch Atletico Madrid in der Champions League. Kein Team hat daher bislang Erfahrung mit Mariani auf der höchsten europäischen Bühne gemacht. Beide Teams starten daher ohne jegliche Bilanz mit dem Schiedsrichter ins Spiel.

Wie immer bei Spielen auf diesem Niveau wird Mariani darauf hoffen, dass er nach Abpfiff keine zentrale Rolle in den Diskussionen der Fans spielt. Schließlich ist es ein Zeichen guten Schiedsrichterhandwerks, wenn er das Spiel unauffällig leiten kann. Der Fokus dürfte dann voll und ganz auf den beiden Spitzenteams FC Liverpool und Atletico Madrid liegen, die alles geben werden, um mit einem Sieg in die Königsklasse zu starten.