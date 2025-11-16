1. FC Köln: Winter-Flucht? Effzeh-Profis haben keine Geduld mehr

Beim 1. FC Köln braut sich ein Spieler-Beben zusammen! Gleich drei Profis sollen mit ihrer aktuellen Rolle dermaßen unzufrieden sein, dass sie bereits über einen Abschied im Winter nachdenken. Laut „Bild“ sorgen Linton Maina, Jusuf Gazibegovic und Alessio Castro-Montes für ordentlich Frust in der Domstadt.

1. FC Köln: Wechselgedanken bei Maina und Co.

Besonders brisant ist die Lage bei Flügelflitzer Linton Maina. Der Bundesliga-Aufstiegsheld hat in dieser Saison seinen Stammplatz verloren und kam bislang erst zweimal in der Liga von Beginn an zum Einsatz. Laut „Sport Bild“ wird ein Wechsel immer wahrscheinlicher. Maina soll sich bereits mit einem Abschied im Winter beschäftigen. Interesse an dem 24-Jährigen gibt es sowohl aus der Bundesliga als auch aus der 2. Liga.

Auch Jusuf Gazibegovic ist unzufrieden beim 1. FC Köln. Der Rechtsverteidiger spielt unter Trainer Lukas Kwasniok kaum eine Rolle und wurde mehrfach nicht einmal in den Spieltagskader berufen. In der laufenden Saison kann der 25-Jährige erst einen Einsatz in der Bundesliga vorweisen. Sein Berater soll bereits Gespräche mit der Vereinsführung über einen Wechsel aufgenommen haben.

Castro-Montes will kämpfen

Anders sieht es bei Alessio Castro-Montes aus. Im Sommer für zwei Millionen Euro von Union Saint-Gilloise verpflichtet, spielte der Belgier in dieser Saison bislang nur zweimal in der Bundesliga. Trotz seiner Reservistenrolle gibt der Mittelfeldspieler nicht auf und will dem 1. FC Köln erhalten bleiben. Laut „Bild“ möchte er sich in der Domstadt durchbeißen und sich mehr Einsatzzeiten erkämpfen.

Alle drei Spieler hatten sich vor der Saison deutlich mehr erhofft, sind jedoch enttäuscht von ihrer aktuellen Situation. Maina und Gazibegovic soll eine Winter-Flucht bevorstehen, während Castro-Montes dem 1. FC Köln die Treue halten will – vorerst. Ob alle drei ihre Entscheidungen beibehalten, hängt wohl auch von den kommenden Wochen ab.

Beim Effzeh scheint sich etwas zusammenzubrauen. Mit Verträgen bis mindestens 2027 ist die Zukunft der frustrierten Spieler dennoch nicht klar. Fans des 1. FC Köln müssen sich voraussichtlich bis zur Transferperiode gedulden, um zu erfahren, ob das Trio weiterhin das Geißbock-Trikot tragen wird oder doch neue Abenteuer sucht.