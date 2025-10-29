Bericht sorgt für Wirbel: Steht beim FC Bayern ein Hammer-Transfer bevor?

Der FC Bayern plant eine Hammer-Rückkehr. Das einstige Top-Talent Kenan Yildiz hat einst nicht den Durchbruch geschafft. Nach seinem Wechsel zu Juventus Turin hat sich der junge Türke jedoch zu einem echten Shootingstar entwickelt.

Doch jetzt könnte es zu einer spektakulären Wendung kommen: Der FC Bayern arbeitet angeblich an einer Rückholaktion – und ist dabei bereit, tief in die Tasche zu greifen. Einem Bericht von „fichajes.net“ zufolge plant der deutsche Rekordmeister, satte 100 Millionen Euro für Yildiz zu bieten. Ziel sei es, den türkischen Nationalspieler zur kommenden Saison zurück ins Münchner Starensemble zu holen. Dort soll er eine Schlüsselrolle in der Offensive spielen. Ob Juventus den 20-Jährigen allerdings ziehen lässt, steht noch in den Sternen. Ein Angebot in der Größenordnung könnte jedoch selbst den italienischen Traditionsklub ins Nachdenken bringen.

Die Verbindung zu FC Bayern bleibt stark

Kenan Yildiz trägt die DNA des FC Bayern in sich: Von 2012 bis 2022 verbrachte er stolze zehn Jahre in der Jugend der Münchner. Doch nachdem ihm bei den Profis keine schnelle Chance auf Einsätze in Aussicht gestellt wurde, entschied sich der damalige Teenager zu einem mutigen Schritt – dem Wechsel nach Turin. Dass sich dieser riskante Karrieremove auszahlen würde, zeigte sich schon bald.

In Italien blühte das Talent des offensiven Mittelfeldspielers förmlich auf. In der vergangenen Saison sorgte Yildiz mit 12 Toren und 9 Assists in 52 Pflichtspielen für Begeisterung bei den Fans und Funktionären. Auch diese Spielzeit begann vielversprechend: Bereits zwei Tore und vier Vorlagen stehen nach nur elf Spielen auf seinem Konto.

FC Bayern hat mächtige Konkurrenz

Wie so oft, wenn ein Spieler durchstartet, stehen gleich mehrere internationale Schwergewichte auf der Matte. Neben dem FC Bayern sollen auch hochkarätige Klubs aus der Premier League großes Interesse zeigen. Der bekannte Transfer-Kenner Fabrizio Romano berichtete, dass der FC Chelsea den jungen Türken während des prestigeträchtigen Derby d’Italia gegen Inter live unter die Lupe genommen hat. Und auch der FC Arsenal schaltet sich offenbar aktiv ins Rennen um Yildiz ein.

Beide englischen Klubs sollen bereit sein, eine ähnliche Ablösesumme wie die Münchner auf den Tisch zu legen. Berichten zufolge geht es dabei um einen Betrag im Bereich von 80 bis 100 Millionen Euro. Juventus sieht seinen Spieler allerdings als unverkäuflich, vor allem, weil sein Vertrag noch bis 2029 läuft.

Ob der FC Bayern es wirklich schafft, Kenan Yildiz zurück an die Säbener Straße zu holen, bleibt also spannend. Fest steht jedoch: Der einstige Bayern-Nachwuchsspieler hat sich in Turin zu einem der begehrtesten Talente Europas entwickelt.