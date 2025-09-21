Vertrags-Hammer in Sicht? Jetzt geht der FC Bayern wohl in die Offensive

Beim FC Bayern bahnen sich trotz Schließung des Transferfensters wichtige Monate an. Die Verträge von Leistungsträgern wie Manuel Neuer, Serge Gnabry, Dayot Upamecano oder Leon Goretzka laufen im Sommer 2026 aus.

Nun soll Upamecano beim FC Bayern offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. Laut „fichajes.net“ sind sich beide Seiten über eine langfristige Zusammenarbeit einig. Interessenten wie Real Madrid dürften folglich keine Chance auf eine ablösefreie Verpflichtung des Innenverteidigers erhalten.

Upamecano bleibt wohl beim FC Bayern

Die Vertragsgespräche sollen beim FC Bayern zuletzt beschleunigt worden sein, um Angebote von Klubs wie Real Madrid oder Paris Saint-Germain abzuwehren. Der deutsche Rekordmeister plant weiterhin fest mit Upamecano als Schlüsselspieler. Real Madrid habe daher akzeptiert, dass Upamecano nicht ablösefrei wechseln wird. Auch Manchester United hatte zuvor Interesse gezeigt.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich jüngst gegenüber „Sky“ zur Thematik: „Da gibt es keine Deadline. Jetzt haben wir erst einmal das Transferfenster abgeschlossen, jetzt geht es an die nächsten Themen und da ist Upa sicherlich ein wichtiger Faktor.“ Freund sieht in Upamecano eine zentrale Figur für die Zukunft des FC Bayern.

Abwehr-Duo der Zukunft steht

Freund hob hervor: „Upa ist ein überragender Spieler, ein überragender Charakter. Er weiß, was er am FC Bayern München hat. Er fühlt sich extrem wohl, spielt richtig stark und ist eine ganz wichtige Persönlichkeit auf dem Platz.“ Upamecano kam 2021 von RB Leipzig für 42,5 Millionen Euro zum FC Bayern.

Ist Upamecanos Vertrag einmal verlängert, dürfte das Innenverteidiger-Duo der Zukunft beim FC Bayern stehen. An Jonathan Tah und eben Upamecano ist dann wohl erstmal kein Vorbeikommen.

