Wechselwirbel um Star! FC Bayern vor bitterem Rückschlag?

Dieses Thema beschäftigt den FC Bayern München seit Wochen – und wird wohl auch weiterhin für mächtig Wirbel sorgen. Der Vertrag von Dayot Upamecano läuft im Sommer aus, besonders Real Madrid soll an einer Verpflichtung des Abwehrspielers interessiert sein.

Aber auch der FC Bayern will mit ihm verlängern. Einem Bericht zufolge soll sich der Franzose mit den Madrilenen geeinigt haben. Doch stimmt das wirklich? Der Rekordmeister macht sich weiter Hoffnungen.

FC Bayern: Wirbel um Upamecano

Upamecano soll Real Madrid zugesagt haben: Laut der „Bild“ ist an der Geschichte des französischen Portals „Foot Mercato“ allerdings nichts dran. Zwar gibt es Kontakt zwischen seinem Umfeld und den Königlichen, von einer Einigung könne aber keine Rede sein. Die Vertragsgespräche mit dem FC Bayern sind indes längst angelaufen.

Eine Verlängerung gilt weiterhin als möglich, auch wenn es in den Verhandlungen knirscht. Besonders bei den finanziellen Details liegen Klub und Spielerberater derzeit auseinander – und das offenbar deutlich.

Upamecano soll aktuell rund 16 Millionen Euro jährlich kassieren. Streitpunkt ist laut Bericht eine üppige „Signing Fee“, also eine Bonuszahlung bei Vertragsunterschrift. Die FCB-Bosse um Max Eberl möchten solche Extrazahlungen, wie sie etwa bei Alphonso Davies zugestanden wurden, künftig vermeiden.

Entscheidung noch in diesem Jahr?

Noch in diesem Jahr soll sich der Abwehrprofi entscheiden, ob er beim FC Bayern München verlängern wird oder sich doch Real Madrid anschließt. Ab Januar dürfte Upamecano dann offiziell mit dem spanischen Rekordmeister oder anderen Vereinen verhandeln.

So bleibt das Thema spannend. Zwischen Vertrauen und Verhandlungspoker steht der FC Bayern einmal mehr vor einer heiklen Personalentscheidung. Bei den Münchenern sollen die Verantwortlichen aber zuversichtlich sein, dass Upamecano auch in der kommenden Saison im FCB-Trikot auflaufen wird.