Star verlangt brutale Summe: Lässt sich der FC Bayern wirklich darauf ein?

Sportlich läuft es beim FC Bayern München mehr als nur souverän. Sowohl national als auch international ist der Rekordmeister das Maß aller Dinge. Da braucht es dann nicht unbedingt irgendwelche Nebengeräusche.

Doch ausgerechnet die könnte es jetzt beim FC Bayern München geben. Der Vertrag von Dayot Upamecano läuft zum Saisonende aus. Der FCB will verlängern, doch der Abwehrstar verlangt ein irres Handgeld.

FC Bayern: Upamecano will viel Geld

Dabei orientiert sich Upamecano wohl an seinem Teamkollegen Alphonso Davies. Der Kanadier hatte Anfang des Jahres seinen Vertrag ebenfalls verlängert und viel Geld gefordert. Damals wollten ihn zahlreiche Top-Klubs haben, weshalb der FC Bayern München wohl auch nachgegeben hatte. 17 Millionen Euro bekam der Abwehrspieler für die Unterschrift.

Die gleiche Summe fordert nun auch Upamecnao, wie die „Bild“ berichtet. Der Franzose wisse um seine gute Verhandlungsposition und wäre nicht zu Einschnitten bereit, auch wenn die Münchener derzeit eine große Sparpolitik betreiben. Und genau hier läge dann das Problem.

Wäre der FC Bayern bereit, diese hohe Forderung von Upamecano zu erfüllen? In Sachen Grundgehalt seien beide Seiten jedenfalls schon „sehr weit“. Immerhin etwas. Bei der Unterschrift würde es dann wohl zu „Verhandlungsproblemen“ kommen.

Keine zeitnahe Verlängerung möglich

Beim FC Bayern München mache man das alles in Ruhe und Gelassenheit, betonte Sportvorstand Max Eberl über die aktuellen Vertragsverhandlungen. „Wir haben klar unsere Vorstellungen. Wir werden natürlich alle drei Tage medial gefragt, das ist auch legitim. Aber wir werden es ganz in Ruhe im Hintergrund machen und werden es dann verkünden, wenn es zu verkünden ist“, so Eberl bei „Sky“.

Upamecano wolle man unbedingt halten. „Ich bin nicht überrascht, dass viele Vereine an Dayot interessiert sind. Wir sind es auch, nämlich daran zu verlängern“, erklärte Eberl zuletzt noch. Er spiele nämlich eine wichtige Rolle in der Planung der Münchener. „Dass das sehr lange dauert, das haben wir letztes Jahr bei den Verlängerungen, die wir dann erzielt haben, auch schon gehört. Wir versuchen, ihn vom Projekt Bayern München zu überzeugen. Wir wollen ihn behalten.“

Es bahnen sich also spannende Wochen und Monate um Upamecano an. Bleibt er beim Rekordmeister oder wird er den Verein verlassen? Real Madrid zeigte zuletzt immer wieder großes Interesse an dem französischen Nationalspieler.