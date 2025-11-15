FC Bayern: Sorge vor Star-Abgang! Kylian Mbappe mischt sich jetzt in Poker ein

Wenn ein Topklub wie der FC Bayern einen Leistungsträger verliert, ist es immer extrem bitter. Besonders dann, wenn er den deutschen Rekordmeister ablösefrei verlässt.

Bei einem Leistungsträger des FC Bayern München könnte dieses Szenario eintreten – und darüber würde sich vermutlich auch Kylian Mbappe von Real Madrid freuen. Denn er will den FCB-Star zu Real Madrid lotsen.

FC Bayern: Sorge vor Star-Abgang

Er ist aus der Startelf des FC Bayern nicht mehr wegzudenken und ein fester Bestandteil in den Planungen von Cheftrainer Vincent Kompany. Die Rede ist von Dayot Upamecano, der den FCB im kommenden Sommer ablösefrei verlassen könnte. Für die Münchner wäre das ein herber Verlust – auch finanziell.

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach: Schröder lässt aufhorchen – Entscheidung steht bevor

Schließlich hat der 27-Jährige einen hohen Marktwert, kam 2021 selbst für mehr als 40 Millionen Euro von RB Salzburg zum Rekordmeister. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen. Doch es gibt auch viele Interessenten aus Europa, die den Franzosen verpflichten wollen.

Dazu zählt unter anderem Real Madrid – eine Adresse, die für jeden Spieler mehr als nur verlockend ist. Dort würde Upamecano auf gleich mehrere Landsmänner treffen. Einer von ihnen ist Kylian Mbappe, der sich über den Abwehrstar im Team freuen würde.

Mbappe schaltet sich im Poker ein

„Er befindet sich in einer großartigen Phase, spielt in einem großartigen Klub, es gibt kaum bessere – aber es gibt bessere“, lachte Mbappe, nachdem er gefragt worden war, ob er versuche, Upamecano zu Real Madrid zu locken. Muss sich der FC Bayern jetzt noch mehr Sorgen machen?

„Wenn man über den besten Verteidiger der Welt und dieser Saison spricht, ist er ein Teil dieser Debatte“, lobte der Frankreich-Kapitän seinen Landsmann. Für den FCB stehen wichtige Wochen und Monate an – nicht nur auf dem Platz.

Mehr Nachrichten für dich:

Können Max Eberl und Co. Upamecano von einem Verbleib überzeugen? Real Madrid und andere Interessenten locken jedenfalls mit viel Geld. Es bahnt sich jedenfalls ein spannender Poker an.