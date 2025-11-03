Der FC Bayern spricht offen über Hammer-Rückkehr – „Unsere Tür ist immer offen“

Als er den FC Bayern München zum Ende der vergangenen Saison verließ, flossen viele Tränen. Ihn in einem anderen Trikot spielen zu sehen, ist für viele Fans noch immer völlig ungewöhnlich.

Die Rede ist von Thomas Müller, der beim FC Bayern eine Klublegende ist und aktuell in der MLS für die Vancouver Whitecaps unter Vertrag aufläuft. Beim deutschen Rekordmeister hofft man auf eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014.

FC Bayern hofft auf Müller-Rückkehr

Bei seinem Abschied war klar: Es wird ein Wiedersehen geben müssen. Der FC Bayern München will Thomas Müller im Verein haben – aber dann in einer anderen Rolle. Wenn er seine aktive Karriere beendet und nach Deutschland zurückkehrt, soll er dem FCB in irgendeiner Rolle erhalten bleiben. „Das haben wir dem Thomas auch persönlich gesagt“, erklärte Präsident und Aufsichtsratchef Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung.

Auch interessant: Auch das noch! Bittere News für Eintracht Frankfurt

Die Rückkehr ist also fest geplant. „Ich hoffe, wenn er bei Vancouver aufhört und seine Karriere beendet, dass er dann dem FC Bayern in welcher Funktion auch immer zur Verfügung steht“, so Hainer weiter.

Der FCB-Boss machte deutlich, dass verdiente Ex-Spieler beim deutschen Rekordmeister gewürdigt werden sollen. Das war in der Vergangenheit schon oft der Fall gewesen. Mehrere ehemalige Stars wurden vom Verein zurückgeholt und bekamen verschiedene Aufgaben beim FCB.

„Wir würden uns wirklich wünschen, dass Thomas Müller oder einer unserer ehemaligen Spieler wie Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, dass sie sich beim FC Bayern engagieren. Unsere Tür ist immer offen“, sagte der Vereinsboss und bekam von den Mitgliedern viel Applaus dafür.

Mehr Nachrichten für dich:

Damit unterstreicht Hainer den Plan, Vereinsidentität und Tradition weiter zu pflegen. Gerade Persönlichkeiten wie Müller und Schweinsteiger verkörpern für viele Fans den Geist des FC Bayern – Leidenschaft, Erfolg und Bodenständigkeit. Eine Rückkehr von Müller in den Klub, ob als Funktionär, Trainer oder Repräsentant, scheint damit nur eine Frage der Zeit.