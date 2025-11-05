Ex-Bayern-Star vor ungewisser Zukunft – kommt es jetzt zur irren Rückkehr?

Bouna Sarr meldet sich überraschend zurück. Der frühere Bayern-Flop, der zuletzt schon mit einem Karriereende geliebäugelt haben soll, steht offenbar vor einem Neustart. Nach über einem Jahr ohne Verein darf der 33-Jährige laut „L’Équipe“ beim französischen Erstligisten FC Metz vorspielen.

Der Rechtsverteidiger trainiert ab Dienstag wieder bei seinem Jugendklub mit. In Metz hatte Sarr einst seine ersten Profispiele in der Ligue 1 absolviert, bevor er 2015 zu Olympique Marseille wechselte. Nun könnte sich der Kreis schließen – vorausgesetzt, er überzeugt mit seiner Fitness und seinem Willen.

Ex-Bayern-Profi vor irrer Rückkehr

Eine feste Verpflichtung ist laut Bericht möglich. Der Verein will aber abwarten, wie Sarr den Belastungstest übersteht. Sein letztes Pflichtspiel liegt fast ein Jahr zurück – am 11. November 2023 stand er beim 4:2-Sieg der Bayern gegen Heidenheim letztmals auf dem Platz. Danach war er lange außer Gefecht.

Beim deutschen Rekordmeister lief für Sarr wenig nach Plan. Ständige Verletzungen – Patellasehne, Knie, Kreuzband – stoppten jede Form von Rhythmus. 2024 verzichteten die Bayern schließlich auf eine Vertragsverlängerung. Der Senegalese fiel in die Vereinslosigkeit, arbeitete seither individuell an seiner Rückkehr.

FCB-Zeit als großes Missverständnis

Seine vier Jahre in München blieben sportlich ein einziges Missverständnis. Für die Bayern absolvierte Sarr nur 1.293 Einsatzminuten – zu wenig für acht Millionen Euro Ablöse. Dabei galt er nach seinem Wechsel am Deadline Day 2020 als günstige Backup-Lösung für die rechte Abwehrseite.

Trotz aller Rückschläge zeigte sich Sarr zum Jahresende 2024 kämpferisch: „Ich glaube nicht, dass ich durch die Verletzungen all meine Qualitäten verloren habe. Ich bin 32 Jahre alt und denke, dass ich noch bis 37 oder 38 spielen kann.“ Diese Hoffnung könnte sich nun erfüllen – ausgerechnet in Metz.

Der Klub steckt tief im Abstiegskampf, liegt aktuell auf Rang 17 der Ligue 1. Trainer Stephane Le Mignan sucht dringend erfahrene Hilfe. Die Rückkehr von Sarr wäre auch emotional ein Signal. Schon im Sommer hatte Metz mit Habib Diallo einen alten Bekannten zurückgeholt. Am Sonntag wartet nun Nizza – vielleicht schon mit Bouna Sarr auf der Tribüne.